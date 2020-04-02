Продуктовые магазины и супермаркеты изменили режим работы

Теперь все продуктовые магазины вне зависимости от их размера и месторасположения будут работать только до 6 часов вечера. Делается это исключительно для безопасности североказахстанцев, ведь чем реже они будут пересекаться во время вылазок за продуктами, тем меньше вероятность распространения вируса.

Торговая сеть «Семейный» уже не первую неделю заботится о здоровье своих клиентов и сотрудников. Весь персонал без исключения работает в перчатках и масках, средства защиты всегда в наличии в самом супермаркете.

Денис Гинергарт, заместитель директора по управлению розничными магазинами торговой сети «Семейный»:

— С регулярностью раз в час примерно протираются тележки раствором, протираются также санитарные зоны на кассах, где есть места скопления людей. Все входные группы у нас обрабатываются, прилегающая территория. Запасы дезинфицирующих средств пока запланированы на 1,5 месяца, при необходимости закупим еще, с компаниями поставщиками заключены договора на бесперебойную поставку. Часть масок, которую мы продаем в свободной продаже по 2 ценовым категориям: 150 тг и 220 тг.

Поговорим о ценах. За стоимостью социально-значимых продуктов питания в «Семейном» внимательно следят. Сегодня в обстановке каждодневной смены новостей, связанных с КОВИД-19, стабильность в этом вопросе очень важна.

Юлия Воробьева, заместитель коммерческого директора торговой сети «Семейный»:

— Все товары первой необходимости, туда входят 19 наименований товаров, каждый день мы их мониторим. Каждую неделю мы предоставляем остатки в акимат, с этими товарами у нас проблем нет, они все в наличии. Есть запасы по ним.

К слову, во время покупки товаров в нем важно соблюдать не сложные, но очень важные правила. С ними вам ни один вирус не будет страшен. Перемещаясь по торговому залу, важно соблюдать дистанцию, делать это нужно и в очереди на оплату товаров.

Расстояние между покупателями должно быть не менее двух метров. Тем, кто особенно сильно заботится о своем здоровье, «Семейный» предлагает заказать необходимые товары не выходя из дома.

Юлия Воробьева, заместитель коммерческого директора торговой сети «Семейный»:

— У нас есть свой интернет-магазин, он работает у нас с 8 до часа ночи. Номера телефонов есть на сайте. Могут покупатели заказывать доставку товара, кто не успел до 6 часов. Мы доставляем до самого дома.

В среднем время ожидания доставки занимает от 2 до 3 часов.

Дарья Пышмынцева