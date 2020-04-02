Пожар произошел в нежилом доме в Рабочем поселке

К тому времени открытым пламенем горела кровля и веранда деревянного строения. Огнеборцы ликвидировали пожар за пять минут. Пострадавших нет. Причина и ущерб возгорания устанавливаются.

Евгений Журавлёв, главный специалист пресс-службы ДЧС СКО:

— В ликвидации пожара были задействованы 3 ед. техники 12 сотрудников службы пожаротушения.В результате пожара огнём повреждена кровля 30 кв.м. и веранда 26 кв.м., домашнее имущество. Общая площадь пожара составила 56 кв. Эвакуировано 3 газовых баллона.

Алена Хан