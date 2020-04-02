Полицейские: улицы Петропавловска пустеют день ото дня

Правоохранительные органы

21:12 2 Апреля 2020

Примерно так сейчас выглядит Петропавловск: редкие пешеходы, неспешащие автомобили, полупустые улицы. Горожане, видимо, с пониманием и ответственностью отнеслись к ограничениям, которые ввели 1 апреля. Если кто-то и выходит из дома, то по уважительной причине, говорят полицейские. Службу сейчас они несут в усиленном режиме.

Айдын АКМАГАМБЕТОВ, заместитель начальника отдела местной полицейской службы г.Петропавловска: 

— Ограничено передвижение для жителей: как пешеходов, так и тех, кто на транспорте. Установлен запрет для передвижения на улице несовершеннолетних без сопровождения законных представителей. За нарушения предусмотрена административная ответственность.

Особое внимание — профилактике. Стражи порядка напоминают прохожим, что в общественных местах запрещено собираться группами не больше 3 человек. Дистанция между людьми должна быть не менее 2 метров. Эти требования прописаны в постановлении главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области.

Следят полицейские и за графиком работы торговых точек, а также за соблюдением там санитарных норм. Владельцы продуктовых магазинов, супермаркетов должны обеспечивать масочный режим, проводить каждые 2 часа дезинфекцию, а еще установить у входа антисептики. За нарушение правил грозит наказание.

С момента введения чрезвычайного положения в СК к административной ответственности привлекли 41 человека. На них составлены протоколы. Полицейские напоминают североказахстанцам как можно реже выходить из дома, заботиться о пожилых и детях. Ведь от соблюдения элементарных правил безопасности зависит ваше здоровье.

 

 

Дарья Пышмынцева

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