О ситуации с COVID–19 в СКО рассказали специалисты

4 марта в нашей области выявили первый случай заражения коронавирусом. Это 27-летняя жительница Петропавловска, которая приехала из Омска. Всех контактировавших с ней тогда установили за 5 часов. Не прошло и недели, как в области выявили второй случай коронавирусной инфекции, но уже в 120 км от областного центра – в селе Келлеровке Тайыншинского района.

Женщина сорока лет работает санитаркой во врачебной амбулатории. На следующий день, то есть 31 марта, в регионе ещё один положительный результат теста на COVID-19. Он подтвердился у работницы отдела занятости и соцпрограмм акимата Петропавловска, который находится по адресу Театральная, 36.

Установили порядка 35 потенциальных и 73 близких контактных лиц. В числе последних и были две её коллеги, у которых 1 апреля обнаружили коронавирус.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Женщины 45 и 49 лет. Мы предполагаем, что контакт произошёл на рабочем месте. На сегодняшний день они помещены в инфекционный стационар. Состояние удовлетворительное. Жалоб и температуры не имеют. Изолировали очаг. В центре занятости проведены дезинфекционные мероприятия. На карантине места жительства дома по Хименко,1 и К.Сутюшева 17.

6 случай зафиксировали ночью 2 апреля. Коронавирус подтвердился у женщины 1983 года рождения. Она трудится лаборантом в Тайыншинской многопрофильной больнице. Этот случай связывают со второй заболевшей, то есть санитаркой в Келлеровке.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Была определена эпидемиологическая связь между двумя случаями. Был контакт между данными двумя лицами. Мы полагаем, что первичное заражение было того, кто работает в Тайыншинской больнице. Проводится детальное эпидрасследование, чтобы выяснить откуда у человека COVID-19. Есть сведения, что она выезжала в Кокшетау, возможно, там. Также были контакты со многими людьми.

Около 20 близких контактов на карантинном стационаре. Сама пациентка в инфекционном боксе 1 городской больницы. А Келлеровка и Тайынша сейчас закрыты на карантин. 7 заболевший североказахстанец тоже медик. А именно медсестра, которая работала в карантинном стационаре в Петропавловске.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Женщина 50 лет. Очагом является сам карантинный стационар. Близкие контакты определены.

Её состояние оценивают, как удовлетворительное. Медсестра помещена в отдельный бокс инфекционного стационара. Уже во второй половине дня стало известно о 8-м в регионе случае заражения коронавирусом. Заболевшая — жительница Петропавловска 1967 года рождения.

Ее госпитализировали в инфекционное отделение первой городской больницы. 92 человека, контактировавшие с ней, установлены. 14 из них близкого контакта и 78 потенциального. Подробности смотрите в наших выпусках новостей 3 апреля.



Айгерим Мукашева