Для педагогов и школьников РК проводятся пробные он-лайн занятия

Общество

20:06 2 Апреля 2020

6 апреля североказахстанские школьники вернутся с каникул. Правда, теперь обучение у них будет проходить не за партами, как раньше, а дома, перед компьютерами и телевизорами. Сейчас по всей стране идет подготовка к новому формату: педагоги уже выходят на онлайн-связь с учащимися.

Все это делается для того, чтобы к началу учебной четверти все было подготовлено, и в процессе обучения не возникло перебоев.

Лариса Брайчун, учитель Асановской средней школы, Кызылжарский район:

— Чтобы обучение прошло успешно мне пришлось освоить такие программы , как зум, лим-ал, мектеп, кунделик. Для меня это новая программа. В дистанционном обучении есть свои плюсы, конечно, например, ребенок может работать больше самостоятельно,а интернет поможет расширить ему свой кругозор, также и учителя смогут усовершенствовать свои навыки.

В период всеобщей самоизоляции держать себя в форме очень важно для спортсменов. Поэтому наши североказахстанские борцы не теряют времени зря :они продолжают свои тренировки в привычном режиме , правда ,теперь не в спортзале и стадионах, а дома или во дворе.

Нуркожа Кайпанов, чемпион Казахстана по вольной борьбе:

— В моем тренировочном процессе больших изменений нет. Я стараюсь тренироваться каждый день. Примерно по часу-полтора. Сначала делаю элементарную разминку, чтобы разогреться, потом базовые упражнения.Так, я точно не потеряю форму.

 

 

Анжелика Сычева

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