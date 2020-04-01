Во всех СКОФ АО «Казпочта» проводят дезинфекцию помещений

10 отделений в городе, 180 — в регионе. Их график работы в режиме ЧП не изменился. Двери для североказахстанцев филиалы казпочты открывают в 9 утра, на входе их встречают специальные объявления. До прихода клиентов все помещения теперь тщательно дезинфицируют.

Например, для этого зала специалистам понадобится 10 литров дезраствора. Им они опрыскивают все поверхности, так у нового вируса не останется ни единого шанса на распространение в этом месте. Посетителей здесь в течение дня, как правило, немного.

Бекжигит Бекбердиев, директор СКОФ АО «Казпочта»:

— Нами созданы мобильные группы, которые по желанию наших клиентов, чтобы не создавать большое скопление людей в наших отделениях связи, мы организуем доставку пенсий на дом. Во всех районах у нас ресурсов достаточно, думаю, что проблем там не будет. Специалисты всех филиалов знают каждого пенсионера и вплоть до села, мы пенсию и пособия будем доставлять.

Доставляют всем желающим и посылки. В специализированных супермаркетах Казпочты, где они какое-то время хранятся тоже постоянно проводят дезинфекцию. Здесь же и антисептик для работников, такой же, только в более компактном виде, вместе с масками выдали каждому из них во всех областных филиалах акционерного общества.

Большая часть боксов в супермаркете посылок Казпочты пустует, но всё же некоторые заполнены, так как жители региона пусть и с меньшей активностью, но продолжают оформлять доставку отечественных и заграничных товаров.

Бекжигит Бекбердиев, директор СКОФ АО «Казпочта»:

— Сейчас все поезда отменены, по этому автомобильным транспортом из Алматы и Астаны мы доставляем всю почту. То, что из-за рубежа приходит, конечно, есть ограничения. Все посылки из КНР проходят предварительную обработку в информационном логистическом центре в Алматы, обеззараженные они доставляются.

В любом областном филиале Казпочты клиентам могут предоставить полный перечень стран, в которые сегодня, возможно, отправлять и откуда разрешено заказывать посылки.

Дарья Пышмынцева