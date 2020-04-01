В СКО подтвержден 3 случай заболевания коронавирусом

Третий случай заболевания коронавирусом в Северном Казахстане подтверждён. Результаты анализов жительницы региона оказались положительными. Информация о заболевшей конфиденциальна. Гражданка доставлена и госпитализирована в инфекционное отделение.

В близком контакте с ней находились 73 человека, а также 36 потенциальных контактных лиц. Все они выявлены.

Арман Кушбасов, руководитель отдела оценки рисков качества медицинской помощи департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Проводится за ней наблюдение, лечение согласно протоколу диагностики лечения. На сегодняшний день состояние у неё ближе к удовлетворительному. Динамика по общему состоянию у неё положительная. Лечение продолжается согласно диагностике лечения.

Вопрос, интересующий многих североказахстанцев, как быть школьникам и их родителям. Ведь 4-я четверть пройдёт для них в необычном формате. В регионе около 72 тысяч учащихся и более 6 тысяч дошколят. Уроки для них будут проводиться по расписанию, но уже через интернет.

Для общения учителей и детей есть онлайн-платформы. Трансляцию дополнительных уроков организуют на телеканалах: «Ел арна» и «Балапан».

Гульмира Каримова, руководитель управления образования Северо-Казахстанской области:

— В 71 населённом пункте отсутствует вещание на телеканалах «Балапан» и «Ел арна». В них проживает 2747 учащихся, из которых 2371 не имеют компьютеров. Задания для них будут направляться через Казпочту. Этим учащимся было передано со школ 1775 компьютеров, для оставшихся 596 учащихся ведётся закуп дополнительной техники.

143 школы продолжат работать в привычном режиме. Все потому что они малокомплектные и находятся в отдалённых населенных пунктах. Количество обучающихся там не превышает 80 человек. Уроки будут проходить в две смены, усилят санитарный контроль.

Его ужесточили и в областном центре, североказахстанцам следует проявить ответственность и не выходить из дома без особой необходимости. Без уважительной причины запрещены въезд и выезд из Петропавловска.

В настоящее время в инфекционном стационаре находятся три человека, в карантинном — 91, 54 — в провизорном госпитале, дома на карантине 558 человек и контакты по подъезду 35 человек. На дистанционном определении 179 североказахстанцев.

В скором времени в регионе планируют закупить тепловизоры. Они нужны для быстрого определения температуры тела у граждан, проезжающих через блокпосты.

Айгерим Муканова