В период посевной поддержать крестьян необходимо в первую очередь

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Благодарю всех казахстанцев за понимание, спокойствие и выдержку.

Мы не допустим паники, и в этом граждане должны поддержать государство. Сейчас это важно, как никогда.

Порядка у 350 казахстанцев выявили коронавирус. Он сейчас проверяет на прочность не только нашу страну. В мире инфицировано около 800 тысяч граждан 177 государств. Сейчас каждому из нас нужно быть ответственным за своё здоровье и безопасность окружающих.

Особенно это касается людей преклонного возраста. О них, а ещё о получателях пособий, кстати, первый пункт заявления главы государства.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Поручаю проиндексировать пенсии и государственные пособия, включая адресную социальную помощь, на 10% в годовом выражении. Это означает увеличение доходов соответствующих категорий наших граждан на общую сумму более 200 миллиардов тенге. Поручаю расширить охват дополнительными социальными выплатами в размере одной минимальной заработной платы.

А это 42,5 тысячи тенге. Их получат не только те, кто ранее имел стабильную зарплату, но и самозанятые или работавшие неофициально. Весь период чрезвычайного положения они будут получать ежемесячную соцвыплату от государства.

Для этого им достаточно оформить свой статус. Всего финансовой помощью государство охватит около 3 млн казахстанцев. А свыше 800 тысяч человек будут получать бесплатные продуктово-бытовые наборы. Предоставят их не только многодетным и малообеспеченным семьям, но и инвалидам, а ещё безработным.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— 1 апреля — этой даты ждали и опасались казахстанцы, которые не делали отчислений в фонд медстрахования. С этого момента пакет ОСМС для них должен был стать платным. Но по поручению Президента услуги в рамках обязательного медстрахования всё ещё доступны, независимо от статуса участника. Такую льготу казахстанцы получили до 1 июля.

Теперь у тех, кто по каким-то причинам не вкладывался в казахстанскую «копилку» здоровья, есть шанс войти в систему ОСМС. А вот посевная кампания ждать не может. 70 млрд тенге выделят на поддержку фермеров через агрокредитную корпорацию.

Ставка для заёмщиков не будет превышать 5%. Кроме этого, 100 млрд тенге дополнительно направят на реализацию программы «Экономика простых вещей». Там ставка составляет 6%.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— В первую очередь необходимо поддержать мелкие и средние крестьянские хозяйства. Кроме того, ставлю Правительству задачу по удешевлению цены дизтоплива для сельхозпроизводителей до 165 тенге за литр или на 15% от рыночной цены. Для этого будет выделено около 390 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене. Подчеркну, что удешевленное топливо должно дойти до конечных получателей — фермеров.

Некоторые секторы торговли, общепита, транспортные услуги, гостиничный бизнес, сфера туризма. Эти отрасли экономики сейчас переживают не лучшие времена. Потому субъекты малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших секторах экономики на полгода освобождаются от начислений, уплаты налогов и других платежей с фонда оплаты труда.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Я понимаю, жизнь поставила каждого из нас в непростые условия. Но эпидемия коронавируса — временное явление, и мы обязательно его победим. Единство и сплоченность нашего общества придают нам сил и уверенности в том, что вместе мы преодолеем все трудности! Төрт құбыламыз түгел болсын, ағайын!

Біз біргеміз!

Айгерим Мукашева