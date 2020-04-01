Школьникам, у которых не было компьютера, помогли нуротановцы

В семье Ибраевых 4 детей. Старший — студент, девятилетняя дочь Жансая и семилетние двойняшки Аман и Исен. Последнему постоянно необходимо лечение, на это уходит большая часть средств семьи. Чтобы дети смогли и дальше получать образование, глава семьи обратился в областной филиал партии «Nur otan» с просьбой помочь приобрести компьютер, на что партийцы сразу же откликнулись.

Валихан Ибраев житель г.Петропавловска

— Мы, к сожалению, не были к такому готовы, не ожидали, а детям нужно продолжать учиться, мы этого хотим, чтобы они учились, хочу воспользоваться моментом, поблагодарить партию «Nur otan» , «Jas otan» за помощь, за то, что они нам предоставили компьютер.

Не новый, но отлично работает, компьютер ребятам предоставили работники ТОО «Вторсырье». Теперь ребята, как и остальные школьники, смогут учиться онлайн. А в перерывах между занятиями посмотреть мультфильмы или немного поиграть.

Жансая Ибраева:

— Я очень скучаю по своим одноклассникам, учителям, друзьям. Но знаю, что сейчас так надо, чтобы никто из нас не заболел, поэтому буду хорошо учиться и, надеюсь, что скоро мы все увидимся и будем учиться и играть все вместе.

Доступ к интернету у ребят есть, так что для полноценных занятий останется только купить веб-камеру.

Биржан Кудайбергенов, председатель СКОФ МК «Jas Otan»:

— Партия «Nur otan» и молодежное крыло «Jas otan» продолжают поддерживать акцию «Биз биргемиз» …Мы оказываем помощь не только социально значимыми продуктами, но и стараемся помочь в том, о чем нас просят. С такой просьбой к нам обратились впервые, но если будут еще, то мы обязательно постараемся помочь.

Алена Хан