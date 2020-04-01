Североказахстанцы в соцсетях рассказывают о своих буднях

Спорт

20:05 1 Апреля 2020

Участник Олимпийских игр, рекордсмен республики по конькобежному спорту Роман Креч специально для МТРК записал видео. Рассказал, что сейчас его тренировки менее интенсивные. Если в обычном режиме он уделял им по 3 часа 2 раза в день.

То сейчас, дома, занимается не более часа и через день. Для Романа — это своего рода реабилитация после полученных на состязаниях травм, возможность восстановить организм.

Роман Креч, конькобежец-спринтер:

— В непростой ситуации, которая складывается во всём мире, мы должны проявить ответственность, чтобы остановить распространение вируса: не выходите на улицу. Лучше остаться дома и провести время с пользой. Например, как мы — заняться спортом. Занимайтесь спортом, берегите себя и своих близких.

 

 

Айгерим Мукашева

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