С 1 апреля въезд и выезд из Петропавловска ограничен

Абай Альжанов, корреспондент:

— Теперь транспортный поток контролируют полицейские. Круглые сутки они дежурят на блокпостах. Их развернули в 6 местах, возле пригородных сёл: Петерфельда, Шаховского, Якоря, Березовки, Пеньково и Бесколя. Медики измеряют температуру тела у проезжающих, а стражи порядка проверяют у них наличие документов.

Меры безопасности здесь соблюдают строго. Ранее пользователи соцсетей жаловались на отсутствие современных бесконтактных приборов, измеряющих температуру. Проблему уже решили, заверили медики.

Марина Архипова, медик:

— У всех пассажиров замеряем температуру. Если она повышается, заполняем бланк, вызываем скорую. Она транспортирует больного. Таких случаев еще не было.

Перейдём к главному. Чтобы преодолеть блокпост и попасть в областной центр, согласно новым правилам североказахстанцы отныне смогут лишь по уважительной причине.

Айдын Байматов, начальник УМПС ДП СКО:

— На территорию города могут въехать только те граждане, которые работают в Петропавловске, транспорт, ввозящий продукты первой необходимости, а также пропускаем транзитный транспорт. Сотрудникам полиции достаточно предоставить удостоверение личности, а работающему лицу — справку с места работы.

Такие же условия будут и при выезде. Без специального разрешения вас не выпустят. Жители населённых пунктов, вблизи которых находятся блокпосты, имеют возможность беспрепятственно ездить в Петропавловск. В этом списке сёла: Бесколь, Прибрежное, Белое, Якорь, Берёзовка и другие.

Североказахстанцы с понимаем относятся к сложившейся ситуации:

— Приехал за продуктами. Блокпосты хорошие, проверяют тщательно.

— Из Петропавловска приезжали. Узнавали, какие документы нужны, чтобы выехать.

— Правильно, нужно обезопасить себя. Температуру проверили, все нормально.

Для несения службы на блокпостах в ведомстве задействовали больше 200 человек личного состава. Меняться с напарниками они будут каждые 12 часов. Также стражи порядка ведут статистику всех прибывших и убывших.

Абай Альжанов