На «удалёнку» с 26 марта перешли в фонде развития предпринимательства «Даму»

Новости МТРК

21:01 1 Апреля 2020

На «удалёнку» перешли 40 процентов специалистов. В основном — это менеджеры. Подать заявления теперь можно только через сайты E-gov , а также onlinе.damu.kz. Для тех, кому нужна консультация по вопросу государственных программ поддержки, работает колл-центр. Пользуются им североказахстанцы активно, в день на линию 1408 поступает порядка 15 звонков.

Арман Менжесаров, главный менеджер АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по СКО:

— Это всё делается для удобства наших клиентов, а с текущей ситуацией в стране становится ещё более актуальной. Всё-таки жизнь наших граждан и их здоровье — это самое приоритетное. Мы призываем население находиться дома для того, чтобы защитить себя.

 

 

Анжелика Сычева

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