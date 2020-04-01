На «удалёнку» с 26 марта перешли в фонде развития предпринимательства «Даму»

На «удалёнку» перешли 40 процентов специалистов. В основном — это менеджеры. Подать заявления теперь можно только через сайты E-gov , а также onlinе.damu.kz. Для тех, кому нужна консультация по вопросу государственных программ поддержки, работает колл-центр. Пользуются им североказахстанцы активно, в день на линию 1408 поступает порядка 15 звонков.

Арман Менжесаров, главный менеджер АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по СКО:

— Это всё делается для удобства наших клиентов, а с текущей ситуацией в стране становится ещё более актуальной. Всё-таки жизнь наших граждан и их здоровье — это самое приоритетное. Мы призываем население находиться дома для того, чтобы защитить себя.

Анжелика Сычева