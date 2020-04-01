К.Аксакалов объявил о реорганизации, создании и ликвидации некоторых обл.управлений.

Так упразднили территориальное ведомство, которое отвечало за мобилизационную готовность и гражданскую оборону. Появились управления по делам религии и государственным закупкам. 8 ведомств объединились. Управление молодёжной политики вошло в состав внутренней, земельных отношений стало частью управления сельского хозяйства.

Ведомство, которое отвечает за предпринимательство и туризм, объединили с курирующим вопросы индустриально — инновационного развития. Эти изменения коснулись также двух управлений: культуры и развития языков.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Таким образом, мы улучшим реализацию языковой политики. Переживать сотрудникам этих управлений о сокращениях на местах не нужно. Кадровый состав не станет меньше, как и бюджет, он увеличится. Чтобы дать реорганизованному ведомству новый импульс, мы должны дополнительно привлечь в него специалистов.

Дарья Пышмынцева