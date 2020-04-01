Аграрии СКО положительно отреагировали на заявление К.Токаева

Сегодня в областной палате предпринимателей объявили о снижении цены на дизель. Заправить своего «железного» коня по выгодной цене местные аграрии и жители могут уже сейчас. Так крупный бизнес протягивает руку помощи малому и среднему, а ещё населению.

Дархан Калиев, директор Палаты предпринимателей СКО:

— Такое решение было принято 3 нашими компаниями: «Казмунайгаз» и 2 локальными компаниями «Эталон» и «Shelf». Если раньше цена на этих АЗС достигала 193 тенге, то сейчас 185-186 на дизтопливо. Для наших перевозчиков хорошее подспорье. Крупный бизнес понимает, что в непростой период снижения цен и потока в целом — это будет хорошая помощь. И я думаю, население тоже это оценит.

Айгерим Мукашева