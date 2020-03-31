В СКО подтверждён второй случай коронавируса

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:
— В СКО подтверждён ещё один случай коронавирусной инфекции. При проведении эпидемиологического расследования было выявлено, что гражданка Казахстана 1980 года рождения, проживающая в частном доме, в Тайыншинском районе селе Келлеровка. Она проходила соответствующее обследование, как потенциально контактировавшая.
Во время него инфекцию и нашли. Это второй подтвержденный случай коронавируса в нашей области. Сегодня 40-летняя жительница Келлеровки, а этот населенный пункт сейчас закрыт на карантин, находится в Петропавловске, в отдельном боксе инфекционной больницы.
Её состояние медики оценивают как удовлетворительное. У всех, кто с ней контактировал, взяли анализы и изолировали дома, близких отправили в карантинный стационар. В нём сегодня находятся 30 жителей региона, в провизорном — 44.
Всего в постоянном поле зрения медиков свыше 500 североказахстанцев.
Перейдём к ограничительным мерам. К чему жители области должны быть готовы, начиная с 1-го апреля?
Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:
— По стационарным медицинским организациям, экстренная госпитализация будет вестись в обычном режиме, плановая будет поэтапно сокращена. Вместе с тем, по заезду в город через посты, пациенты могут заехать при наличии соответствующего направления от районных поликлиник. Все те пациенты, которые в районах живут, смогут выехать из города при наличии выписки из стационаров.
С 1-го апреля приостановят свою работу:
- Частные медицинские клиники и центры
- Частные стоматологии и кабинеты УЗИ
- На час сократится режим работы поликлиник. Если раньше они были открыты до 20:00, то с 1 апреля до 7 часов вечера.
Самые частые их посетители — пенсионеры, находящиеся сегодня в группе риска. В областном управлении здравоохранения напомнили, что люди преклонных лет могут при необходимости вызвать медиков на дом. Туда же им принесут бесплатные лекарства, этим занимаются участковые врачи и волонтёры.
Они, а ещё полицейские в период ограничительных мер должны будут работать слаженно и оперативно. Стражам порядка с 1-го апреля нужно будет следить за всеми, кто въехал в город или выехал из него.
Жители близлежащих сёл, а в одном только Бесколе 30% населения трудятся в Петропавловске, смогут и дальше продолжить работу в областном центре. Кстати, при себе следует иметь справку от работодателя.
Канат Айтбаев, первый заместитель начальника ДП СКО:
— Кроме проверки документов и установления цели въезда и выезда из города, будет проводится анкетирование, я рекомендую всем нашим гражданам не въезжать и выезжать из города. При себе обязательно иметь удостоверение личности. Ежедневно в ночное время выезд и въезд в город будет запрещён, за исключением транспортных средств, перевозящих товар первой необходимости. Это продукты питания, лекарства, медикаменты, средства защиты.
Собственно только за ними, в целях безопасности с 1-го апреля можно выходить из дома, тем, кто сегодня имеют такую возможность. Подышать свежим воздухом, в компании, которая не должна превышать троих человек, на родственников это правило не распространяется, купить самое необходимое и вернуться назад. Собственно с начала второго весеннего месяца пойти жителям региона будет практически некуда.
С 1-го апреля приостановят свою деятельность:
- Торговые рынки, магазины, бутики, салоны, реализующие непродовольственные товары, независимо от их площади
- Дошкольные учреждения образования, центры развития, кружки, секции, стадионы
- Гостиницы
- Парикмахерские, косметологии, салоны красоты
- Залы торжеств, свадебные салоны, банкетные залы
- Авторынки (кроме тех, где продают запчасти.
А также магазины, где продают строительные материалы. Не приостановят, а изменят свою работу заведения общепита. На неопределенный срок североказахстанцам придётся забыть о походах в кафе, бары, столовые, кулинарии, кофейни, пункты быстрого питания.
Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:
— Осуществлять деятельность исключительно посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки в упакованном виде. Обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не менее 1 раза в сутки.
Проводят её и в общественном транспорте, который с первого апреля будет работать до 20:00. Рассадка пассажиров в нём должна быть через 1-2 сиденья.
Продавцам недвижимости и владельцам помещений, которые сдают их в аренду, следует изменить подход к работе. Об этом руководитель областного управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова, рассказала журналистам, когда разъясняла, как будут работать объекты торговли в новых условиях режима ЧП.
Куралай Жарова, руководитель управления предпринимательства и туризма СКО:
— Здесь не нужно конфликтовать. Я призываю не усугублять ситуацию. Необходимо провести переговоры, как арендадателю, так и арендатору по отмене, либо скидке по оплате арендной платы. Сейчас переговоры ведутся во всех торговых объектах процесс идёт.
Аптеки, находящиеся на территории ТЦ, а также супермаркеты, будут продолжать свою работу, но только до 6 часов вечера. Небольшие продуктовые рядом с домом и магазины, специализирующиеся на продаже лекарств, продолжат функционировать в том же режиме, без каких либо временных ограничений.
Дарья Пышмынцева