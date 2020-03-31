В СКО подтверждён второй случай коронавируса

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— В СКО подтверждён ещё один случай коронавирусной инфекции. При проведении эпидемиологического расследования было выявлено, что гражданка Казахстана 1980 года рождения, проживающая в частном доме, в Тайыншинском районе селе Келлеровка. Она проходила соответствующее обследование, как потенциально контактировавшая.

Во время него инфекцию и нашли. Это второй подтвержденный случай коронавируса в нашей области. Сегодня 40-летняя жительница Келлеровки, а этот населенный пункт сейчас закрыт на карантин, находится в Петропавловске, в отдельном боксе инфекционной больницы.

Её состояние медики оценивают как удовлетворительное. У всех, кто с ней контактировал, взяли анализы и изолировали дома, близких отправили в карантинный стационар. В нём сегодня находятся 30 жителей региона, в провизорном — 44.

Всего в постоянном поле зрения медиков свыше 500 североказахстанцев.

Перейдём к ограничительным мерам. К чему жители области должны быть готовы, начиная с 1-го апреля?

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— По стационарным медицинским организациям, экстренная госпитализация будет вестись в обычном режиме, плановая будет поэтапно сокращена. Вместе с тем, по заезду в город через посты, пациенты могут заехать при наличии соответствующего направления от районных поликлиник. Все те пациенты, которые в районах живут, смогут выехать из города при наличии выписки из стационаров.

С 1-го апреля приостановят свою работу: Частные медицинские клиники и центры

Частные стоматологии и кабинеты УЗИ

На час сократится режим работы поликлиник. Если раньше они были открыты до 20:00, то с 1 апреля до 7 часов вечера.

Самые частые их посетители — пенсионеры, находящиеся сегодня в группе риска. В областном управлении здравоохранения напомнили, что люди преклонных лет могут при необходимости вызвать медиков на дом. Туда же им принесут бесплатные лекарства, этим занимаются участковые врачи и волонтёры.

Они, а ещё полицейские в период ограничительных мер должны будут работать слаженно и оперативно. Стражам порядка с 1-го апреля нужно будет следить за всеми, кто въехал в город или выехал из него.

Жители близлежащих сёл, а в одном только Бесколе 30% населения трудятся в Петропавловске, смогут и дальше продолжить работу в областном центре. Кстати, при себе следует иметь справку от работодателя.

Канат Айтбаев, первый заместитель начальника ДП СКО:

— Кроме проверки документов и установления цели въезда и выезда из города, будет проводится анкетирование, я рекомендую всем нашим гражданам не въезжать и выезжать из города. При себе обязательно иметь удостоверение личности. Ежедневно в ночное время выезд и въезд в город будет запрещён, за исключением транспортных средств, перевозящих товар первой необходимости. Это продукты питания, лекарства, медикаменты, средства защиты.

Собственно только за ними, в целях безопасности с 1-го апреля можно выходить из дома, тем, кто сегодня имеют такую возможность. Подышать свежим воздухом, в компании, которая не должна превышать троих человек, на родственников это правило не распространяется, купить самое необходимое и вернуться назад. Собственно с начала второго весеннего месяца пойти жителям региона будет практически некуда.

С 1-го апреля приостановят свою деятельность: Торговые рынки, магазины, бутики, салоны, реализующие непродовольственные товары, независимо от их площади

Дошкольные учреждения образования, центры развития, кружки, секции, стадионы

Гостиницы

Парикмахерские, косметологии, салоны красоты

Залы торжеств, свадебные салоны, банкетные залы

Авторынки (кроме тех, где продают запчасти.

А также магазины, где продают строительные материалы. Не приостановят, а изменят свою работу заведения общепита. На неопределенный срок североказахстанцам придётся забыть о походах в кафе, бары, столовые, кулинарии, кофейни, пункты быстрого питания.

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Осуществлять деятельность исключительно посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки в упакованном виде. Обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не менее 1 раза в сутки.

Проводят её и в общественном транспорте, который с первого апреля будет работать до 20:00. Рассадка пассажиров в нём должна быть через 1-2 сиденья.

Продавцам недвижимости и владельцам помещений, которые сдают их в аренду, следует изменить подход к работе. Об этом руководитель областного управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова, рассказала журналистам, когда разъясняла, как будут работать объекты торговли в новых условиях режима ЧП.

Куралай Жарова, руководитель управления предпринимательства и туризма СКО:

— Здесь не нужно конфликтовать. Я призываю не усугублять ситуацию. Необходимо провести переговоры, как арендадателю, так и арендатору по отмене, либо скидке по оплате арендной платы. Сейчас переговоры ведутся во всех торговых объектах процесс идёт.

Аптеки, находящиеся на территории ТЦ, а также супермаркеты, будут продолжать свою работу, но только до 6 часов вечера. Небольшие продуктовые рядом с домом и магазины, специализирующиеся на продаже лекарств, продолжат функционировать в том же режиме, без каких либо временных ограничений.

Дарья Пышмынцева