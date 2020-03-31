В правительстве РК упростили условия назначения соцвыплат

Соцподдержка полагается субъектам микро-, малого и среднего бизнеса, которые потеряли доход в период ЧП. Не только индивидуальным предпринимателям, но и их работникам, плательщикам единого совокупного платежа, лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера и работникам субъектов крупного бизнеса в населённых пунктах, где введён карантин.

Анар Жунусова, директор СКОФ АО «Государственный фонд социального страхования»:

— Социальная выплата назначается в размере 1 минимальной зарплаты — 42 500 тенге. Назначается на весь период введения режима ЧП с 16 марта по 15 апреля.

Подать заявления на получение этих средств может как сам работодатель, так и сотрудник. Сделать это нужно в онлайн-режиме на портале электронного правительства через сервис-обращения. Принимать их, к слову, будут специально созданные штабы.

Ринат Ельжасов, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— В их состав вошли представители ПП, профсоюзов, отделы занятости и социальных программ, центры занятости населения. На сегодня поступило уже 30 заявления. Затем, в однодневный срок их передают госкорпорациям.

Пожалуй, главным условием, при котором вы получите свою выплату, является наличие социальных отчислений или пенсионных взносов. За 12 месяцев необходимо выполнить, как минимум 1 платеж в госфонд социального страхования.

Абай Альжанов