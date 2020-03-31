Стали известны итоги конкурса «Воспитание с изюминкой: поиск, идеи, воплощение»

География конкурса большая. 227 человек отправили жюри свои проекты. Северо-Казахстанскую область представили 149 педагогов. Они получили возможность показать свой профессионализм и знание современных инновационных образовательных технологий.

Проводился конкурс по следующим номинациям: «Я помню, я горжусь», «В дела ты добрые вложи всё лучшее своей души» и «Туған жер». В последней приняли участие воспитатели ясли-сада «Балауса» и заняли первое место. Победителей наградили дипломами, а лучшие работы опубликуют в электронном сборнике на сайте филиала «Өрлеу».

Наталья Козарезова, старший преподаватель ФАО НЦПК «Өрлеу ИПК ПР по СКО»:

— Проводится конкурс Северо-Казахстанским филиалом «Өрлеу» на протяжении уже 7 лет. Конкурс прошел этапы становления от областного до международного. С прошлого года формат проведения дистанционный. Это позволяет сделать более широкий охват педагогов дошкольных организаций для участия в конкурсном движении. Жюри конкурса тоже международное.

Анастасия Остертак