Стали известны итоги конкурса «Воспитание с изюминкой: поиск, идеи, воплощение»

Общество

19:58 31 Марта 2020

География конкурса большая. 227 человек отправили жюри свои проекты. Северо-Казахстанскую область представили 149 педагогов. Они получили возможность показать свой профессионализм и знание современных инновационных образовательных технологий.

Проводился конкурс по следующим номинациям: «Я помню, я горжусь», «В дела ты добрые вложи всё лучшее своей души» и «Туған жер». В последней приняли участие воспитатели ясли-сада «Балауса» и заняли первое место. Победителей наградили дипломами, а лучшие работы опубликуют в электронном сборнике на сайте филиала «Өрлеу».

Наталья Козарезова, старший преподаватель ФАО НЦПК «Өрлеу ИПК ПР по СКО»:

— Проводится конкурс Северо-Казахстанским филиалом «Өрлеу» на протяжении уже 7 лет. Конкурс прошел этапы становления от областного до международного. С прошлого года формат проведения дистанционный. Это позволяет сделать более широкий охват педагогов дошкольных организаций для участия в конкурсном движении. Жюри конкурса тоже международное. 

 

 

Анастасия Остертак

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