Облакимат: угроза подтопления и подготовка к посевной

Свыше 4 млн га засеет наша область в этом году. Почти четверть отведут под масличные, в том числе и высокорентабельную сою. Она зацветет на 47 тысячах га. В выращивании культур, особенно масличных, огромную роль играют минеральные удобрения.

Ими в этом году планируют обработать 2,3 млн га. Государство поможет с субсидиями. Выделили свыше 5,5 млрд тенге на помощь аграриям. Это на миллиард больше, чем в прошлом году. 2019-ый, кстати, показал, что субсидии на удобрения аграриям необходимы.

Только в нашей области 6 раз обрабатывали масличку от нашествия капустной моли. Выстояли. Урожай собрали. И сделали выводы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Начиная с этого года по нашим предложениям, глава государства поддержал, будет субсидирование фунгицидов на 11 млрд тенге. Надо отработать с МСХ, те препараты, которые достаточно эффективны, почему-то не включены в реестр.

Ещё один залог богатого урожая — современная, а главное, бесперебойно работающие тракторы, комбайны и посевные комплексы. В области планируют приобрести 2 тысячи единиц техники на 40 млрд тенге. Обеспечение техникой и запчастями — вопрос номер один для посевной кампании.

И его надо тщательно продумать с учётом ограничений на въезд в Петропавловск и другие областные центры. Именно там и находятся нужные для аграриев магазины.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Акимы районов должны чётко отслеживать работу предприятий по обеспечению запчастями. Это важнейший вопрос. Не все смогут попасть в города. В ручном режиме акимы должны следить. Там есть механизмы, когда в эти города можно заезжать. Отработайте.

Продумать вопрос с техникой необходимо и спасателям. Весна для них очень напряженный период, как, впрочем, и для многих североказахстанцев, которые могут пострадать от паводка. Несмотря на то что снегозапасы уменьшились почти на треть, риск затопления есть.

В апреле ожидают много осадков, а ещё температуру выше нуля, причем не только днём. Большую угрозу несёт и водная артерия области — река Есиль, и её притоки. Сюрпризы может принести река Селета. В прошлом году из-за неё пострадали сёла Каратал и Кулыколь в Уалихановском районе.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Прошлогодние валы, которые поднимались вокруг Кулыколя, там небольшой вал был вокруг Каратала. Был «белорус», другой техники не было. С маленькой лопаткой он пытался сделать. Это никакая работа. Снег отошёл, надо обкопать. По Селете мы можем сюрпризы ждать.

Туда уже направили высокопроходимую технику, провели обвалование. Готовиться к приходу большой воды надо всем районам. А ещё быть оптимистами, но встречать паводок лучше по самому пессимистическому сценарию.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Слабая работа ведётся по заготовке инертных материалов. Наименьшее количество песка в Жамбылском, Шал акына, Мамлютском. Чего там не хватает? Времени не хватает? Я же говорил, не будет надобности, останется на будущий год. Пусть оно лежит. Заготовьте. А то теоретически там посчитали, что не будет потопа, прекратили заготовку? Что за самоуспокоение? Глины тоже недостаточно. Щебень в Мамлютском районе, вообще, мизер заготовили.

А школьники сейчас готовятся к последней учебной четверти. Она пройдет в необычном для всех формате. 6 апреля учителя уже начнут вести дистанционные уроки. Для тех, у кого нет доступа к интернету, занятия будут транслироваться на телеканалах «Балапан», «Ел арна» и местный «Кызылжар».

Айгерим Мукашева