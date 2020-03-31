СКО: дезинфекция дорог проводится теперь и в районах

Трактор, опрыскиватель и запах дезраствора. В селе Бесколь местные власти проводят дезинфекцию. Работают с раннего утра. Обрабатывают чуть ли не каждый квадратный метр.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Санобработку в селе Бесколь начали проводить с 28 марта. 2 раза в день специалисты выходят на запланированный маршрут. Дезинфицируют места массового скопления людей, улицы, остановочные павильоны и транспорт.

Ербол Багенов, аким Бескольского сельского округа, Кызылжарский район:

— Начиная от «Мираса», улицы Курмангазы, района ЦРБ, птицефабрики, предприятия «Молсервис», где крупные наши заводы, фабрики стоят, и где население на работу ходит, все центральные улицы — эти места максимально обрабатываются.

Генеральную уборку в районном центре осуществляет подрядчик ИП «Санта Барбара». В его составе трудятся 3 специалиста. В день они расходуют примерно 4 тысячи литров дизраствора.

Ербол Багенов, аким Бескольского сельского округа, Кызылжарский район:

— На базе трактора МТЗ имеется 800 литров раствора. Утром и вечером дезинфекцию делаем. Это более эффективный метод, чем ручная работа. В труднодоступных местах: остановки, скамейки, урны дезинфицируем вручную.

Мы поинтересовались у местных жителей, как они относятся к такой профилактике.

Граждане:

— Все нужно обрабатывать. Если есть возможность, нужно обработать как можно больше мест.

— У нас обрабатываются остановки, тротуары, мусорные баки. Все меры предосторожности применяются: в автобусах, общественных местах. Люди к этому серьезно подошли.

— Конечно, надо проводить. Во всем мире эти работы проводятся, поэтому меры профилактики нужно применять и у нас.

По словам специалистов, санитарные работы продолжатся. Сроки их окончания пока неизвестны. Это зависит от нынешней обстановки в регионе и стране, в целом.

Абай Альжанов