Ряд пунктов общественного питания кормят врачей в провизорных стационарах

На пятый день акции североказахстанских медиков поддержали ресторан «Той-Думан» и столовая «Бесбармак». Горячий ужин они приготовили для врачей скорой помощи и специалистов, которые работают в провизорных стационарах.

Им сейчас сложнее всего. Одни — борются с инфекцией, другие — спешат на вызовы к горожанам с повышенной температурой. И те и другие — в зоне риска.

Артем Иванов, шеф-повар ресторана «Той-Думан»:

— Специально для наших врачей 45 порций котлет и 15 порций тефтелей, сопровождается это всё гарнирами, соусами. Мы приняли участие для того, чтобы как-то хоть немного помочь нашим врачам, которые борются с вирусом, помогают, ну и, соответственно, мы пытаемся хоть как-то помочь им.

Челендж «поддержим врачей» сейчас идёт по всему миру, в нашем регионе поддержать его решила ассоциация рестораторов и ательеров области.

Андрей Фролов, исполнительный директор ассоциации рестораторов и ательеров СКО:

— Десять лучших кафе и ресторанов Петропавловска откликнулись на наш призыв. Нужно сказать, что мы не везем какую-то высокую кухню. Мы везем простые, обычные блюда. В первый день у нас было жаркое по-домашнему от столовой, во второй день кормили наших врачей узбекским пловом, вчера у нас была итальянская пицца.

На станции скорой помощи к таким гостям уже привыкли. Правда, сначала удивлялись. Обычно фельдшеры и водители обеды и ужины приносят с собой, только вот времени не всегда хватает.

Нурбек Байжанов, фельдшер скорой помощи:

— В данный момент в период чрезвычайного положения у нас вызовов очень много, стараемся всех своевременно обслуживать, но так как вызовов много, у нас не остается времени на обеденный перерыв, на ужин и так далее, мы иногда даже забываем про это, но хорошо, что нам напоминают рестораторы, привозят горячую еду. Всем спасибо большое.

Не остаться в стороне, когда для бизнеса сейчас непростое время, а пандемия захватила весь мир — это человечность. И таких людей с большим сердцем в нашем регионе немало, в ближайшие дни готовить для героев в белых халатах будут Кымызхана, ресторан Тбилиси и кафе Холидей.

Алена Хан