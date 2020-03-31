Пошив многоразовых масок в СКО стал вынужденной мерой

6 дней в неделю, с 8 утра и до 6 часов вечера здесь не смолкает звук швейных машин. Мастерицы работают не покладая рук, их рабочий день продлили. Мера вынужденная. На местном рынке требуется большое количество средств защиты. В день на предприятии ИП «Сокирко» изготавливается около 6000 масок.

Сергей Сокирко, директор ИП «Сокирко»:

— Хотя масок требуется гораздо больше, но люди тоже не железные. Мы и так добавили один рабочий день и один рабочий час. Как вы видите. здесь трудятся женщины, у них есть свои семьи, дети. Поэтому у нас вот такой лимит производства.

Маски шьют из разных материалов, самые «ходовые» — из спанбонда, цена на них фиксированная — 150 тенге. Перед отправкой сотен средств защиты их дезинфицируют спиртом, после, плотно запечатывают коробку.

Первый адрес доставки — аптека по адресу ул.Н.Назарбаева 69 а. Поставки сюда осуществляются практически ежедневно, в день завозят около 500 штук готовых изделий. Но и этого, оказывается, мало.

Ирина Латушко, директор ТОО «СК ФАРМАЦИЯ»:

— Кто-то берёт одну маску, кто-то пять штук. Мы отпускаем не больше 10 штук в одни руки. Потому что потребность большая, и когда у нас просят 50 штук, мы отпускаем только по 10.

Купить средства защиты в первой же аптеке — удача, — говорят жители города. Товар этот сейчас очень востребован. В продаже — маски на любой вкус. Цены на них разнятся, всё зависит от материала и дизайна.

Цена на многоразовые маски в городе начинается от 150 тенге. Пошивом средств защиты в областном центре занимаются десятки предприятий и организаций.

Айгерим Муканова