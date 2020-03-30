Вслед за ЦОН на дистанционную работу перешла миграционная служба

С 27 марта работа Центра миграционных услуг приостановлена. Временно граждане не смогут оформить документы, удостоверяющие личность, вид на жительство и паспорта.

Эти услуги им окажут лишь в исключительных случаях: если человеку нужно выехать на лечение при предъявлении подтверждающих документы из медицинских учреждений принимающей стороны, либо причиной выезда могут стать похороны близких родственников.

Ермек Нусурбаев, заместитель начальника управления миграционной службы ДП СКО:

— Такие государственные услуги, как регистрация и снятие с учета по месту жительства населения РК, предоставление сведений, подтверждающих регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте — граждане могут получать через портал электронного правительства.

Исключительные случаи предусмотрены и для получения разрешений на временную прописку. Стоит сказать, временно приостановлены оформление документов на выезд за пределы республики на постоянное место жительство и выдача разрешений трудовым иммигрантам. Прием документов для оформления виз тоже не ведется.

Ермек Нусурбаев, заместитель начальника управления миграционной службы ДП СКО:

— Также хотелось добавить: министерством внутренних дел дополнительно разрабатывается возможность получения гражданами государственных услуг в сфере миграционного законодательства через электронное правительство. В ближайшее время данные услуги будут доступны населению.

В настоящее время рассматривается вопрос о расширении перечня услуг, который будет оказываться в онлайн-режиме. Подробную информацию можно узнать на аккаунтах и сайте областного департамента полиции или по номеру 34-00-30.

Анжелика Сычева