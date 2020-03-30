В Петропавловске обработали проезжую часть спецраствором

Несколько единиц техники с запасом дезинфицирующих средств очистили проезжую часть в самом сердце Петропавловска — на улице Магжана Жумабаева. Сегодня это учения, чтобы в день «х», областной центр был готов перейти к новой, ещё более активной форме профилактики коронавируса.

Если обработка автобусов, их в областном центре больше сотни, и остановок, которых свыше трехсот, уже практически стала делом привычным, то мытьё дорог и тротуаров специальными растворами — нововведение.

Для него в Петропавловске достаточно самой разной специальной техники и дезинфицирующих средств. С ними также готово помочь ТОО «Кызылжар су», но основной их вклад в профилактическую работу — вода. Её для такой масштабной работы понадобиться много.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— В первую очередь, то, что рекомендовано было СЭС — это возле крупных торговых объектов, рынков, вокзалов, сначала оттуда начнём, а в целом, мы готовы проводить обработку всех улиц. У нас 183 км дорог и 38 км тротуаров.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы ждали, когда высохнет. А с сегодняшнего дня практически уже начинаем, нужно около 140 тонн жидкости, СЭС советует обрабатывать улицы моющими средствами. Поэтому мы будет это делать ежедневно в течение месяца.

Приблизительно на месяц ограничительных мер, которые начнут работать в Петропавловске с 1-го апреля, город планируют разделить на секторы. Для чего это необходимо?

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас есть областной штаб оперативного реагирования, все эти дни работали, принимали меры, контролировали, поэтому сейчас город разбивается на районы, чтобы мини оперативные штабы работали. Там должны быть волонтёры.

Задача добровольцев — помогать пенсионерам и другим лицам, которые находятся в группе риска, а также по каким-то другим причинам не могут самостоятельно сходить в магазин или аптеку. Если волонтёры в профилактическую работу вошли постепенно, то полицейские трудятся без праздников и выходных.

Они уже привлекли к административной ответственности 19 североказахстанцев, которые не соблюдали правила, установленные в период режима ЧП. Последние меняются вместе с обстановкой, складывающейся в стране.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Будет ограничено перемещение внутри города, будет запрещено посещать большие общественные места, они будут закрываться, они будут сохраняться. Детские сады будут полностью закрыты.

Глава региона напомнил жителям, что нужно доверять и следить за информацией исключительно из официальных источников. А также ни в коем случае не поддаваться панике.

Дарья Пышмынцева