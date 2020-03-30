Из-за эпидемии коронавируса закрывают Петропавловск

Вот эта БМП настораживает петропавловцев и гостей города ещё с воскресенья. Людей успокоили сразу — карантина нет. А военная техника — подготовка к учениям. Вот, кстати, и они. Правда, во время учений стало известно, что блокпосты можно и не сворачивать.

В Петропавловске введут ограничительные меры. Границы города закроют в полночь 1 апреля. И здесь не до шуток. Готовы должны быть все службы, работать нужно слаженно и профессионально. А главное, в интересах североказахстанцев. Так, многие жители Бесколя, Якоря или, к примеру, Байтерека трудятся в Петропавловске.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Блокпосты надо туда вытягивать. Сегодня последний день, чтобы изучить, сколько у нас в городе работают из Якоря, из других населённых пунктов. Эти блокпосты мы туда перенесем ближе.

Кроме того, блокпосты развернут в ближайших к Петропавловску районах. Контроль будет серьёзный. По периметру города выставят 9 блокпостов, 450 сотрудников органов внутренних дел. Ложится на их плечи и огромная работа внутри города.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Большая работа предстоит по улицам Петропавловска. Эта работа за полицейскими. Будет ограничение движения по улицам. Большая нагрузка ложится на мед работников. Президент озвучил инициативы. Это увеличение оплаты работникам, которые контактируют с группой риска. Практически до 1 млн тенге в течение 3 месяцев буду получать.

Ограничительные меры вводят и в других регионах страны: Жамбылской и Акмолинской, а ещё в Кызылорде. Ещё больше городов, в которых ввели режим карантина.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— С 19 марта на карантин закрыли столицу и Алматы. А 30 марта к ним присоединились ещё 5 карагандинских городов, включая областной центр. Обезопасить население и закрыть город решили и в Атырау.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заражённых коронавирусом в мире превысило 634 тысячи человек.

Айгерим Мукашева