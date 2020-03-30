СКО: к предстоящему половодью спасатели готовы на 100%

Наталья Тишкова в дачном обществе «Искра» проживает уже 6-й год. Каждую весну ее семья вынуждена быть начеку и ждать разлива реки Есиль. Ведь ее дом в зоне риска подтопления. Чтобы стихия не преподнесла сюрпризов и не затопила жилье и хозпостройки, женщина предпринимает все необходимые меры.

Наталья Тишкова, жительница:

— В первую очередь мы вывозим снег. Когда нам сообщают, что скоро наступит этот день, мы поднимаем мебель, собираем документы и решаем вопрос с животными. В прошлом году топило, но автобусы ездили. Дорога была в Заречное.

В дачном обществе сейчас 27 домов. Его население — чуть больше 50 человек. Спасатели стараются обойти всех жителей. По их словам, они учли опыт разрушающего паводка 2017-го года, устранили недочеты и отработали все его возможные сценарии.

Жанат Жумажанов, старший инженер УЧС г.Петропавловска

— Ночью температура понижается, а днем температура уходит в плюс. В связи с этим снег вымерзает, осадков становится меньше. Поэтому паводковый период устанавливается в лучшую сторону.

В случае прихода большой воды для местных жителей чс-ники заранее подготовили эвакуационный пункт на территории 13-й школы. Также, создали загоны и для размещения домашних животных.

Жанат Жумажанов, старший инженер УЧС г.Петропавловска:

— В каждом районе, которые находятся в зоне риска, есть эвакуационные пункт. Есть карты, есть расположение этих пунктов. Есть схема эвакуации людей.

В Петропавловске под угрозой паводка остаются 3 участка: это поселки Заречный, Кожевенный и район Подгоры. К предстоящему половодью, утверждают спасатели, они готовы на 100 %.

Абай Альжанов