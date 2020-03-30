Серийного мошенника задержали полицейские СКО

Правоохранительные органы

21:48 30 Марта 2020

В полицию обратились 6 североказахстанцев. Во всех случаях они попались на удочку одного и того же афериста, который промышлял у рынков «Океан» и «ЦОТ». В потоке прохожих 39-летний мужчина вычислял сельчан и под видом старого знакомого заводил разговор.

Говорил, мол, что заболели родственники или просто что нет при себе документов. Доверчивые жители вызывались помочь. Заполучив их данные, обманным путем через терминалы одной из микрофинансовых организаций он оформлял моментальные займы. Когда автомат требовал фото клиента, приглашал людей к объективу.

Умидбек Фархадов, следователь 2 отдела полиции УП г.Петропавловска:

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данных преступлений был установлен житель Петропавловска 1981 г.р., ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Полицейские напоминают, чтобы не стать жертвой мошенников, нельзя никому доверять свои личные документы и персональные данные. А перед началом использования терминалов — нужно внимательно ознакомиться с условиями их работы.

 

 

Абай Альжанов

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