Предупреждение, штраф в 10 МРП или административный арест на 15 суток

Айнагуль Мизамбаева, главный специалист городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг:

— Издан совместный приказ министра торговли и министра здравоохранения о том, что на объектах торговли обязательно должны быть санитайзеры для обработки рук, в минимаркетах и магазинах шаговой доступности все посетители должны обслуживаться при наличии маски, при отсутствии руководитель предприятия должен её предоставить.

Эти рекомендации вышли ещё 18 марта, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Касаются они магазинов площадью меньше 2000 кв. метров. Предпринимателям следует их придерживаться, иначе…

Алибек Габдулин, первый заместитель начальника управления полиции г. Петропавловск:

— Субъект бизнеса привлекается к административной ответственности за нарушение пункта 6, статьи 476 административного кодекса. Санкция статьи предусматривает предупреждение, штраф 10 МРП, либо административный арест до 15 суток.

Сейчас полицейские несут службу в усиленном режиме и вместе со специалистами контроля качества и безопасности товаров и услуг проводят рейды. Выявляют и наказывают нарушителей. В субботу они проверили один из городских магазинов.

В этот момент здесь находилась покупательница без маски. По словам предпринимателя, о том, что он должен обеспечить такими средствами защиты посетителей он не знал. На владельца продуктового магазина составили административный протокол, какое наказание он понесет теперь — решит суд.

А здесь о рекомендациях знают. Есть антисептики, продавцы и покупатели в медицинских масках.

Кстати, заказать их сейчас можно почти в каждом ателье и на швейной фабрике «Прогресс». Над созданием средств защиты там трудятся 40 специалистов. В день планируют выпускать примерно по 12 тысяч штук. Средняя стоимость — 140 тенге.

Ольга Козырева, швея ТОО «Прогресс»:

— У нас рабочий день с 8 до 5. Норма в день 200 штук масок. Есть марлевые, это хлопчатобумажные.

За время рейдов полицейские выявили нарушения со стороны четырёх предпринимателей.

Алена Хан