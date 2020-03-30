К.Аксакалов: не рекомендации, а требования чрезвычайного положения!

Құрметті жерлестер!

Бүгінде еліміздің барлық өңірлерінде коронавирус жұқтыру жағдайлары тіркелді.

8 қала карантин режиміне өтті. Басқа қалаларда шектеу шаралары қабылданды.

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Учитывая всю серьезность ситуации, мы также вводим ограничительные меры с 00.00 часов 1 апреля 2020 года.

Вокруг Петропавловска будут установлены блокпосты по основным направлениям. Выезд-въезд только по необходимости. Кроме проверки документов, будет проводиться анкетирование, санитарный и ветеринарный контроль. Задача блокпоста — обеспечить передвижение только по необходимости, на работу, по деловым вопросам, в больницы и так далее.

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В районах области также усилены карантинные посты на дорогах с правом ограничения передвижения. Это значит, что жители могут пересекать границы районов только по конкретной необходимости. Все другие причины, в том числе семейные торжества — должны быть ограничены.

Аэропорт уже закрыт. Продажа билетов на поезда приостановлены. Железнодорожный вокзал принимает только пассажиров, которые купили билеты до 27 марта.

Это уже не рекомендации, а требования чрезвычайного положения. Эти Правила должны все соблюдать. У полиции будет право следить за исполнением этих правил. Важно понять, что чем больше вы находитесь в обществе, тем больше рискуете. Безответственность не должна стоить кому-то жизни или здоровья.

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Детские сады не будут работать. Пожилым людям старше 65 лет рекомендуется оставаться дома. Вводится ограничение появления в общественных местах — не более 3 человек с соблюдением дистанции. Дети только со взрослыми.

Государственные учреждения, больницы, правоохранительные органы, коммунальные службы будут работать в обычном режиме. Остальные учреждения и предприятия должны перевести работников на дистанционный режим, если есть возможность.

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Точки общепита могут работать в режиме доставки еды. Филиалам банков и почтовым отделениям нужно четкое планирование визитов клиентов во избежание скопления людей. Не более 5 человек в очередях. Надо соблюдать дистанцию в 2 метра.

Время работы Общественного транспорта также будет ограничено с 7 утра до 20.00 вечера. Усилены дезинфекционные меры. С сегодняшнего дня начинается дезинфекционная обработка территории общественных мест, тротуаров, площадей перед торговыми центрами.

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Уважаемые земляки! Врачи сегодня выполняют большую работу. По поручению Президента зарплаты медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, будут существенно увеличены.

Выплаты будут производиться в течение 3 месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом: «Очень высокого риска» — врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации.

Надбавка составит 20 минимальных заработных плат или 850 тыс. тенге. «Высокого риска» — врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой помощи.

Надбавка составит 10 минимальных зарплат или 425 тыс. тенге. «Среднего риска» — врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи, водители скорой помощи и др. Надбавка составит 5 минимальных зарплат или 212 тыс. тенге.

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Құрметті жерлестер, шектеу шараларының талаптарын орындау керек. Бұның барлығы адамдардың денсаулығы мен өмірін сақтауға бағытталған.