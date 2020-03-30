Артисты областной филармонии будут проводить концерты в instagram

Концерты, мастер-классы от местных артистов. Это конечно, не сравнится с живыми встречами, но лучше, чем ничего. Особенно в дни самоизоляции, когда североказахстанцам важно оставаться дома и ограничить контакт с людьми.

Чтобы им не приходилось скучать, артисты будут делиться с ними своими навыками, и любимыми произведениями. Репертуар выступлений распланирован поминутно.

Кайырлы Гафуров, художественный руководитель оркестра казахских народных инструментов «Сегіз сері» :

— У нас сейчас в стране ситуация сложная. Все люди находятся дома. Мы хотим поднять им настроение. Мы хотим сказать, что мы вместе, не хотим терять связь со своими зрителями.

Бейымбет Кубайдолла готовится к завтрашнему выступлению. Молодой человек признаётся: всё это волнительно. В новом формате пробует себя впервые.

Байымбет Кубайдолла — домбрист оркестра казахских народных инструментов «Сегіз сері»:

— Выступать в прямых эфирах предложил наш преподаватель Кайырлы Гафуров. Мы его идею поддержали. Думаю, наши выступления жителям региона придутся по душе. Репетициям уделяем большое внимание, важно — передать всю красоту и душевность народных песен.

Чувствовать своих зрителей, это важно для Радика Синтикова. Но в режиме ЧП это невозможно, поэтому артист готовится к онлайн-встречам со своими слушателями. Новый формат уже опробовал вместе со своими студентами из колледжа искусств.

Им он преподаёт эстрадное и сольное пение. С репетициями дома артист старается быть осторожнее, не хочет беспокоить соседей, любимому делу теперь уделяет около часа своего времени.

Радик Синтиков, солист областной филармонии:

— Очень тяжело перестраиваться, тем более уходя с большой сцены. Ведь дома иногда и не позанимаешься, соседи могут мешать. Сам ты понимаешь, что у кого-то семьи.

Прямые эфиры областной филармонии будут проходить в социальной сети instagram. Посмотреть их сможет каждый, первое выступление 30 марта в 7 часов вечера, видео будет сохранено на сутки. Онлайн-концерты будут проходить ежедневно.

Айгерим Муканова