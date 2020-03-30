АО «ПЗТМ» столкнулось с проблемами в поставке комплектующих и материалов

Размеренная работа, абсолютно с тем же графиком и количеством сотрудников. Сегодня на одном из крупнейших заводов страны в несколько смен, с 8 утра до 5 часов вечера трудятся 800 человек. В среднем в месяц они получают около 120 тысяч тенге.

Временно сокращать или оптимизировать свои кадры из-за режима ЧП на предприятии не пришлось, да и делать это с солидным портфелем заказов, по плану только по одному из направлений в 2020-м он составит 7 млрд тенге, не рационально. Сейчас АО «ПЗТМ» работает в рамках контрактов, подписанных на 1 млрд 200 тысяч в отечественной валюте.

Елена Стадник, пресс-секретарь АО «ПЗТМ»:

— Наблюдаются, естественно, проблемы в поставках комплектующих и материалов как из Казахстана, так и РФ. Мы ведем активную работу с нашей материнской компанией АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» и от них получаем большую поддержку. В настоящее время мы занимаемся производством подъемных агрегатов для нефтедобывающих компаний Казахстана. Кроме того, с начала года был исполнен договор на поставку железнодорожной продукции, также ведется производство вагонов, в настоящее время у нас на очереди партия в 60 штук.

Завод уже много лет производит оборудование для добычи и переработки черного золота. Продукцию под маркой АО «ПЗТМ» используют также и для других не менее важных отраслей промышленности, заказы поступают от компаний со всего Казахстана.

Петропавловский завод тяжелого машиностроения они выбирают за качество, надежность и ответственный подход к своей работе. Им же предприятие руководствуется в режиме ЧП. В каждом цехе, отделе и кабинете установили антисептики для сотрудников, а еще их обеспечили масками.

Галина Стапонкене за 12 лет на заводе привыкла работать с более плотными материалами. Например, с брезентом. Из него в швейной мастерской обычно делали чехлы для оборудования. В связи с пандемией ее работницам пришлось немного перепрофилироваться, чтобы их коллеги могли спокойно и, главное, безопасно продолжать свою работу.

Галина Стапонкене, швея АО «ПЗТМ»:

— Сначала раскрой идет, 6-8 слоев делаем, потом лямочки вырезаем, резинок у нас нет. Минут 15-20 на маску надо, если вместе с кроем. Большие изделия шили, а теперь маленькие масочки.

Забота и индивидуальный подход к каждому сотруднику завода. За их здоровьем сегодня следят особенно тщательно. Любой из специалистов в течение рабочего дня, если чувствует, что недомогает, может обратиться в здравпункт предприятия.

Наталья Галушкина, заведующая здравпунктом АО «ПЗТМ»:

— У нас для оказания первой доврачебной медицинской помощи все необходимое имеется. Как человек обращается мы его обследуем, проводим термометрию, измеряем артериальное давление, собираем анамнез и по результатам делаем выводы. Или человека транспортируем в лечебное учреждение, либо даем ему направлению и он самостоятельно идет в больницу по месту жительства.

Таков алгоритм, использовать его за последнее время здесь, к счастью, не приходилось. Зато измерение температуры стало ежедневной процедурой, делают ее обычно по утрам у входа на завод.

Дарья Пышмынцева