Агентство «GERA» запустило производство многоразовых медмасок

Глядя на то, как ловко Алма Банных справляется с работой, в голову даже и мысль не приходит, что за машинкой сидит не профессиональная швея, а певица. Оставив на время карантина репетиции, большую часть своего времени она проводит в этом кабинете, за пошивом масок. В день изготавливает до 50 штук . На каждую уходит не больше 10 минут.

Алма Банных, исполнительный директор авторского агентства «GERA»:

— Сначала маски раскраиваются, кстати, тоже непрофессиональной раскройщицей.Потом они поступают к нам. Потом готовые мы отправляем их, чтобы делать для них резиночки.

Всего пошивом масок здесь занимаются 5 человек. Три швеи и две закройщицы, как и Алма, они тоже далеко не профессионалы в этом деле. Но несмотря на это, работают слаженно и быстро. Запустили производство в воскресенье. Больше чем за сутки команда сшила 200 штук готовых изделий.

Алла Писаренко, руководитель авторского агентства «GERA»

— Так как праздничная индустрия сейчас остановлена полностью, мы решили переквалифицироваться и решили помочь людям .Это ни в коем случае не идет вразрез поставка с государственным. Мы просто хотим помочь людям, горожанам, которые не могут купить себе маску в аптеках.

Шьют и раздают — причем бесплатно. В основном малообеспеченным и многодетным семьям. У ЕҢІЛІК Саттаровой шестеро детей. Говорит , сильно беспокоится за их безопасность.

ЕҢІЛІК Саттарова, жительница г .Петропавловска:

— Узнала в группе мамочек в WhatsApp про то, что бесплатно маски раздают. Сразу же решила прийти. Взяла 8 штук. Для детишек и для себя с супругом. Качество мне очень нравится. К тому, очень удобно, что маски регулируемые.

Кроме многодетных матерей, с просьбой сшить маски в агенство обращаются и представители различных организаций.

Алла Писаренко, руководитель авторского агентства «GERA»:

— Наверное, возникнет вопрос — на какие деньги, все это? Очень много неравнодушных людей есть, которые привозят ткани, привозят фурнитуру. И мы добровольно, мой коллектив агентства, пошиваем масочки.

Планы у добровольцев большие, если сейчас в день они изготавливают чуть больше 100 масок. В скором времени количество планируют увеличить до 300 штук.

Анжелика Сычева