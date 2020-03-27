Все ЦОНы в Казахстане перешли на дистанционную работу

Сегодня в ЦОНе непривычно тихо и безлюдно. Теперь для того, чтобы получить какую-либо услугу, приходить сюда не нужно. В связи с введением режима ЧП, центр обслуживания населения перешел на дистанционную работу. Это поможет минимизировать большое скопление людей, говорят специалисты.

Марал Даирова, руководитель отдела №1 филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО:

— Сотрудники оказывают консультативную помощь гражданам, посредством портала электронного правительства. Люди могут позвонить в данный колл-центр. Если у них возникают какие-то вопросы, связанные с получением услуг в работе портала. Мы оказываем полностью консультативную помощь: как заказать услугу, как получить электронную цифровую подпись, как зарегистрировать в базе мобильных граждан.

Дистанционную работу здесь начали 26 марта. Кстати , консультировать и предоставлять услуги в режиме онлайн-центр будет в привычном для горожан графике — с понедельника по субботу с 9 утра до 8 вечера , без перерыва на обед.

Марал Даирова, руководитель отдела №1 филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО:

— На сегодняшний день уже поступило более 40 звонков. Мы обработали данные звонки, помогли услугополучателям в получении ЭЦП, регистрации в базе граждан, получении услуг портала правительства.

Работать в таком формате ЦОНы будут до 16 апреля.

Еркин Жумабай, директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО:

— На базе ЦОНа организован CALL-центр с 30 рабочими местами, где одни из опытных работников, предоставляют консультацию по номеру 1414.Вы можете дозвониться, звонок бесплатный. Работаем в две смены. На сегодняшний день 80 % гос.услуг — в электронном формате. Их вы можете получить через приложение eGov.kz, Телеграм-бот или через Фейсбук.

Всего в первый день сотрудникам CALL-центра поступило порядка 400 звонков со всех регионов страны. Для тех людей, которые подали заявки на получение документов до 21 марта, есть окна их выдачи. Они функционируют с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 вечера. В субботу до 2 часов дня.

Анжелика Сычева