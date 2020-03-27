Весенний призыв солдат приостановили в Казахстане

Ежегодно комиссия начинала свою работу по комплектованию наряда 1 марта, и заканчивала её лишь в конце июня. В 2020-м за этот период планировалось призвать на службу около 500 североказахстанцев. Первый поток должен был отправиться 13 марта.

Марат Каримов, заместитель начальника департамента по делам обороны СКО:

— До 15 апреля мы не проводим комплектование, если ЧП будет завершено, то по получению дальнейших указаний мы будем работать по проведению мероприятий по призыву граждан на досрочную воинскую службу. Осенью прошлого года согласно наряду мы с территории нашей области призвали 487 призывников. Которые на данный момент проходят службу в РК. В воинских частях пограничной службы, вооружённых сил, в национальной гвардии.

Айгерим Муканова