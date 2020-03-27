Спасатели региона ежедневно совершают обход на реке Есиль

Окрестности городского пляжа — излюбленное место для петропавловских рыбаков. И днем, и ночью на реке Есиль стоит много палаток. Пустые лунки здесь явление редкое, удочки повсюду. Для Евгения Куминова зимняя ловля, как образ жизни. Ею занимается с детства. Хобби посвящает все свое свободное время. Не забывает и про элементарные правила безопасности на льду.

Евгений Куминов, рыбак:

— Ходим по проверенным местам, где лед еще крепкий. Рыбалка пока идет. Хорошо клюет. Почаще выходим на свежий воздух. Стараемся по мере необходимости закупать «спасалки». Стараемся по одному не выходить на лед.

Рейды по водоемам спасатели проводят ежедневно. Запретить выходить на лед рыбакам они не могут, поэтому остается лишь предупреждать, раздавать листовки и беседовать. Но, несмотря на такую профилактику, несчастных случаев не удается избежать.

В 2019 году в селе Ивановка Кызылжарского района утонул местный житель. Мужчина отправился порыбачить, однако, домой не вернулся. Его тело ЧС-ники так и не нашли. А в этом месяце в Петропавловске на реке Есиль подросток провалился под лед и едва не лишился жизни. К счастью, выбраться ему удалось самостоятельно.

Сергей Черкасов, руководитель спасательного подразделения ОСО ДЧС СКО:

— Непредвиденных случаев очень много. Допустим, даже установленную палатку на льду при шквалистом ветре может сорвать с креплений и пронести через реку. Хозяин побежит за ней и просто не заметит той самой промоины и попадет в нее. Это может привести к гибели.

Сейчас толщина мартовского льда на реке Есиль — примерно полметра, но по словам спасателей, его прочность довольно слабая — может не выдержать веса человека.

Сергей Черкасов, руководитель спасательного подразделения ОСО ДЧС СКО:

— Многие говорят о том, что никогда с ними такого не случится. Другие, что неоднократно проваливались под лед и благополучно вылезали. Мы не можем штрафовать.

Кроме того, специалисты не рекомендуют североказахстанцам отправляться на рыбалку в темное время суток, употреблять горячительные напитки, а еще просят предупреждать заранее о выходе на лед родных и близких.

Абай Альжанов