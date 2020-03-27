СКО: как дистанционно будут проходить занятия в школах

6 апреля для североказахстанских школьников заканчиваются трехнедельные каникулы и начинается четвертая учебная четверть. Как для ребят, так и для учителей она пройдет в непривычном для них формате. Получать знания учащиеся будут дистанционно.

Теперь преподаватель будет не у доски с указкой, а за рабочим столом перед экраном монитора. В режиме видеоконференции в программе «Зум» работать несложно, — говорят учителя. Сейчас все они проходят обучение. Онлайн-уроки будут не менее полезными и содержательными. Есть возможность отправлять файлы, презентации и весь необходимый материал.

Махабат Курманова, заместитель директора СШ №25:

— В школе у нас 435 учеников, с 1 по 10 класс они каждый имеют свой аккаунт и пароль. Из них у нас 236 учеников будут работать в онлайн-режиме через билим-ленд, остальные через телевизоры.

В основном это касается тех, у кого отсутствует интернет. Как правило, это ребята из отдаленных сел, где к нему нет доступа. Или же семьи, где нет компьютера, ноутбука или смартфона.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Будет вещать два канала, это Балапан с казахским языком обучения и телеканал Ел-арна с русским языком обучения. Вещание будет проходить с 9 часов утра до 15 часов дня по расписанию. Его мы также позднее доведем до всех учреждений образования уже к первому апреля.

Сейчас ведутся съемки уроков для дальнейшей трансляции. Всего же обучаться дистанционно в Северном Казахстане будут больше 72 тысяч школьников.

Алена Хан