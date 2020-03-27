Погодинцы намерены показывать спектакли он-лайн

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Со дня, как объявили чрезвычайное положение в стране, зал, в котором не стихали аплодисменты зрителей, пустует. Но сотрудники театра продолжают работать: готовят премьеры, репетируют прежние роли.

Только в большинстве своём дома. Они перешли на дистанционную работу, мера вынужденная. Важно ограничить количество людей, находящихся в театре, а также сберечь здоровье старшего поколения. В этом году творческий коллектив театра получил два приглашения на международные фестивали, которые уже перенесли на осень этого года.

Елена Покрас, художественный руководитель областного русского драматического театра им.Н.Погодина:

— Международный фестиваль в городе Саранск «Русских театров зарубежья» и международный театральный фестиваль в городе Буинск». В Саранск у нас едет спектакль «Чудаки и зануды», а в Буинск поедет спектакль «Ромео и Джульетта». Эти спектакли очень любят наши зрители. И, я думаю, они будут достойно оценены международным жюри.

А ещё в театре шьют многоразовые маски. Швеям театра пришлось временно изменить направление своей деятельности. За 10 дней изготовили более 1000 средств защиты. Их раздают пенсионерам, малоимущим, а также сотрудникам. Марина Киященко уже более 30 лет работает технологом-закройщиком. Говорит, на одну маску у неё уходит около 15 минут.

Марина Киященко, технолог-закройщик областного русского драматического театра им.Н.Погодина:

— Мы сегодня должны сшить 110 масок. Часов до трёх мы их сошьём. Нет, несложно. Вырезал материал, подшили повязочки и маска готова.

Сейчас в театре готовятся работать онлайн. Так что североказахстанским любителям театрального искусства скучать не придётся, совсем скоро они смогут увидеть любимые спектакли на экране своего телефона или компьютера в прямом эфире.

Айгерим Муканова