Один клик и в области коронавирус, а город закрыт на карантин

Одна из фейковых новостей переполошила тайыншинцев. В аудиосообщении женщина рассказывает о жителе райцентра, который заболел коронавирусом. Даже его личные данные и адрес указала. И отправила это сообщение по «WhatsApp» в группу, где было около 10 человек, а они переслали другим.

В общем, распространялась лжеинформация быстрее любого вируса. Десятки, а потом и сотни тайыншинцев. Началась паника. Оперативники быстро вычислили автора сообщения. Им оказалась 39-летняя жительница Тайынши.

«Гуляют» фейки про пандемию и в Петропавловске. Один из них о том, что двое горожан заболели коронавирусом, и областной центр закрывают на карантин. «Концы» в этой истории тоже удалось найти. Полицейские поймали петропавловца, который и сообщил лженовость в чате с родственниками, а они разослали остальным.

Раушан Бакеева, старший дознаватель по особо важным делам следственного управления ДП СКО:

— За распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность: от штрафа до лишения свободы. Но в условиях чрезвычайного положения, наказание в виде ограничения либо лишения свободы от трех до семи лет.

Стражи порядка призывают североказахстанцев верить только официальным источникам информации, а не массовым рассылкам в мессенджерах.

Айгерим Мукашева