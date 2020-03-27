На з.Мунаймаш проводят профилактику от коронавируса

Каждое утро сотрудников предприятия «Мунаймаш» начинается с измерения температуры. Без такой несложной процедуры, которая от силы занимает всего несколько секунд, к своим рабочим местам они не могут подойти. Чтобы новый вирус не мог сюда прокрасться, на заводе каждый день проводят профилактические мероприятия.

Алиса Ахмарова, инженер по безопасности жизнедеятельности и экологии АО «Мунаймаш»:

— Проводим обработку помещений каждое утро, через каждые два часа. У нас развешаны везде антисептики, работники носят маски. Побеспокоилось наше руководство и мы приобрели на всех по две штуки на каждого.

Маски многоразовые, в них можно вкладывать антисептические салфетки, так средство защиты служит чуть дольше и лучше справляется со своей задачей. В производстве изделий для нефтяной промышленности задействовано около ста человек.

Чтобы они работали в комфорте, но, самое главное, чистоте, а значит безопасности, здесь регулярно делают влажную уборку, моют полы. Часть персонала занимаются этим на первом этаже завода, где располагаются производственные участки, остальные — на втором, там находятся больше 40 специалистов разных отделов.

Бухгалтеры, маркетологи, специалисты отдела, отвечающего за организацию и планирование закупок, каждые два часа, откладывают в сторону документы, планы, расчёты и занимаются уборкой, проветривают помещение. Тщательно протирают все поверхности в своём кабинете и только после этого возвращаются к работе.

Она на Мунаймаше, в общем, осталась прежней, на дистанционный или онлайн-режим завод перейти не может, как и сбавлять производственный темп. Внутренний рынок страны, особенно её запад, нуждается в североказахстанской продукции для добычи чёрного золота. Потребность в ней завод покрывает, а ещё справляется с препятствиями, без которых невозможен ни один режим ЧП.

Спартак Пушкарев, председатель правления АО «Мунаймаш»:

— Контракты подписаны на 2,5 млрд тенге, это позволяет спокойно работать в две смены, соблюдая график. На фоне закрытия больших наших городов — Нур-Султан, Алматы, мы испытываем небольшие трудности с обеспечением. Сырье, материалы какие-то завозятся из России, из КНР. Сегодня через «Атамекен», через акиматы какие-то вопросы решаются, немножко с задержкой, но пока сроки позволяют, находим выход из ситуации. Никаких сокращений не предвидится, зарплата выплачивается в полном объёме.

В среднем сотрудники завода получают около 180 тысяч тенге. Кстати, в прошлом году здесь провели модернизацию. Улучшили термический участок, а еще закупили российское оборудование. Предприятие потратило порядка 50 млн тенге.

Дарья Пышмынцева