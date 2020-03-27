На удаленную работу перешли и служители Фемиды

В зале присутствуют судья и секретарь. Истцов и ответчиков они заслушивают дистанционно. За все время после введения ЧП в Петропавловском суде №2 провели 20 судебных заседаний. На рабочем месте здесь находятся 5 судей, это 40% от общего числа специалистов.

Для остальных составили гибкий график. Кроме того, служители Фемиды прекратили вести прием граждан. Все исковые заявления и обращения теперь принимаются через судебные кабинеты, мессенджер WhatsApp и электронную почту.

Динара Байзакова, председатель городского суда №2 г.Петропавловска:

— Все дела, которые возможно отложить на более поздние сроки, отложены либо их подготовка продлена. Сейчас обращений, конечно, меньше. Но наши граждане, как и адвокатское, юридическое сообщества, я думаю, научатся пользоваться всеми современными технологиями, в том числе судебным кабинетом. Для этого нужно лишь получить ЭЦП. Сейчас ЦОНы их выдают в онлайн-режиме.

Абай Альжанов