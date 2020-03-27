Где в Петропавловске купить продукты из Стабфонда

Лук, капуста, картофель и морковь. Это «грядка» областного центра. Здесь, а именно в хранилище ТОО «Радуга», находятся овощи стабфонда, то есть категории — социально-значимые. Цены демократичные, а главное, на постоянном контроле местных властей и общественников. Последних сейчас интересует качество продукции.

Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar Adaldyq alany»:

— Торговая сеть «Северный». В этом году. Те, кто продаёт, говорят, что не очень качественная.

Картофель второй год поставляет КТ «Зенченко». В стабфонд на продукцию жалоб не поступало. Общественники проверили, как он хранится. Нареканий нет. И температура, и влажность по ГОСТу. В закромах стабфонда есть ещё свыше 300 тонн картофеля.

Запасы утолили даже выросший в разы аппетит североказахстанцев. Последние пару недель «второй хлеб» не менее популярнее первого и на прилавках долго не лежит.

Владимир Михайленко, заместитель директора по складской логистике ТОО «Радуга»:

— Мы буквально за 5 дней вывезли порядка 27 тонн по торговым точкам. К примеру, в за весь февраль было продано 27 тонн. Спрос увеличился в 4 раза.

На лук, капусту и морковь спрос остался прежним. Кстати, все овощи стабфонда, кроме лука, местные. Репчатый мы завозим из Тараза, он хранится намного дольше североказахстанского. После фасовки овощи отвозят на прилавки стабфонда и крупных торговых сетей.

Там морковь продают по 80 тенге, на 5 тенге дороже стоит капуста, килограмм лука обойдётся в 70 тенге, а картофеля — в 65. Ценник, и правда, привлекательный. Только вот где его искать? Этот вопрос часто приходит в редакцию МТРК. Мы попросили представителей стабфонда объяснить «на пальцах».

Роза Тастанбекова, директор департамента кредитования АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік»:

— На рынке Тайга везде есть указатели, где найти продукцию. Она находится справа, где овощи продаются, недалеко от печенья. «Голубой» рынок — напротив отдела с рыбой стоит наша точка. В «Короне» — зимний крытый павильон, там тоже есть указатели. В «Океане» напротив мяса.

В крупных супермаркетах, если не нашли, можете узнать у консультантов. В общем, кто ищет, тот найдёт. Сейчас в стабфонде хранится почти 100 тонн лука, 78 тонн моркови, 32 — капусты. Ждут поставку еще 80 тонн белокочанной.

Айгерим Мукашева