Фуд-шопинг востребован в Петропавловске

Заказы по телефону или через специальные приложения. Все для удобства клиентов, чтобы они могли продолжать оставаться дома, сытыми, а главное — в безопасности. Ведь через супермаркеты каждый день проходят несколько сотен людей.

Не все они соблюдают требования сегодняшнего времени, нередко приходят за продуктами без масок, да и антисептик на входе в торговый зал многие просто не замечают. Конечно, желание клиента — закон, и с ним не поспоришь. К счастью, все больше людей начинают осознавать всю серьезность происходящего и пользуются службами доставки. Такие есть в большинстве крупных супермаркетов Петропавловска.

Юлия Петрова, администратор супермаркета:

— Люди стали закупаться, запасаться. У нас много пожилых клиентов, так как руководство запретило выходить им из дома, они на данный момент осуществляют заявки. Есть постоянные клиенты. Бывают за час 10-20-30 заявок, мы сейчас работаем в усиленном режиме. Вы можете осуществить отложенный заказ, вы заказываете утром, чтобы вечером вам доставили товар.

Кристина Белова -сборщик — оператор. Она заполняет продуктовые корзины за жителей областного центра. От прилавка к прилавку, затем к весам. Процесс занимает небольшое количество времени, вне зависимости от размера заказа. Оперативность, а еще внимательность, главное в этом процессе, — рассказала Кристина.

Кристина Белова, сборщик — оператор супермаркета:

— Приходит заявка, я ее открываю, смотрю, на какую сумму она. Собираю ее, хожу по отделам. Если весовой товар, я его «отпикиваю» специальным аппаратом, если обычный штучный товар, я просто отмечаю его в телефоне.

Заказ со всеми выбранными позициями проверяется несколько раз, после чего доставщик отвозит его на оставленный покупателем адрес. Удобно и оперативно. Много времени это не занимает. А вот за пределами Казахстана ситуация с доставкой продуктов немного другая. Возможно, это связанно с тем, что за границей фуд-шопинг не выходя из дома, более востребован.

В Петропавловске ждать так долго ни еды, ни лекарств не придется. Последние, как и продукты питания, сегодня в топе продаж. По- прежнему, востребованы одноразовые маски и антисептики, их разбирают быстро. В спросе также и другие товары аптечного ассортимента.

Галина Бегишева, заместитель руководителя ТОО:

— Доставка осуществляется с первого рабочего дня нашей аптеки, клиенты звонят по телефону, называют перечень желаемых препаратов, мы их фиксируем, сверяем с наличием, затем перезваниваем клиенту, называя сумму, если он подтверждает, ее мы осуществляем доставку в течение дня.

Если про доставку продуктов знает большинство петропавловцев, то лекарства домой заказывают не многие. Особой популярностью сегодня пользуются, и это не удивительно — противовирусные препараты. Из-за повышенного внимания к ним их чаще можно найти в домашних аптечках горожан, но не всегда в специализированных магазинах.

Дарья Пышмынцева