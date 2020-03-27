Актриса Самал Еслямова участвует в акции «БІЗ БІРГЕМІЗ»

Розе Имаковой 50. Больше года назад женщина получила инвалидность. Из-за серьезных проблем со здоровьем работать не может, впрочем, как и ее супруг. Единственный источник дохода в семье — пенсия. Около 50 тысяч тенге. но почти вся она уходит на аренду жилья.

Купить хлеб, молоко, сахар и крупы супружеской паре, порой просто не представляется возможным. Узнав о проблеме Имаковых, нуротановцы решили помочь.

Роза Имакова, жительница г .Петропавловска:

— Я хочу выразить слова благодарности ребятам. Очень приятно, что не остаются в стороне от чужих проблем. Кстати, приходят активисты к нам уже не первый раз. Несколько недель назад также приносили нам продукты. Для нас это большая помощь.

Продукты питания, антисептики, медицинские маски — все, что сейчас действительно нужно. И как бонус — лично познакомиться со звездой казахстанского кинематографа — Самал Еслямовой. Кстати, принимает участие в благотворительности актриса часто. А вот в рамках акции «БІЗ БІРГЕМІЗ»- впервые.

Самал Еслямова, актриса:

— Конечно, я считаю, что это большая акция.Потому что помогать людям в такой непростой момент. Я хочу сказать, огромное спасибо ребятам из «Nur Otan» и МК «Jas Otan».

Помогают пожилым, многодетным семьям, инвалидам, людям с ограниченными возможностями. Одним словом, тем, кто в этом очень нуждается. И таких людей в нашем городе, как оказалось, немало . Только за один день с просьбой помочь в «Nur Otan» обращаются порядка 20 человек.

Биржан Кудайбергенов, председатель городского отделения МК «Jas Otan»:

— На данный момент помогли уже около 700 людям. Я думаю, мы охватим все семьи, которые нуждаются.Честно говоря, у нас много заявок, каждый день звонят, чтобы мы оказали помощь. Также мы двигаемся по списку, который у нас есть.Там есть адреса, статусы семей.

Помогать нуждающимся активисты планируют до 16 апреля.

Анжелика Сычева