В СКО нашлись те, кто наживается на пандемии

Цены на этот товар за последние недели значительно выросли, спрос огромный. Этим и решили воспользоваться предприимчивые граждане. На удочку обманщиков попался 33-летний предприниматель из Петропавловска. Занимаясь реализацией продукции для салонов красоты, через «Инстаграмм», он решил приобрести 7 тысяч одноразовых медицинских масок.

На счет предприимчивых продавцов перевел сумму в размере 400 тысяч тенге, но поставщики перестали выходить на связь. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 190 части 2 «Мошенничество».

Данияр Галиакпаров, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Рекомендую при совершении сделок через информационную систему не доверять неизвестным источникам в интернет-магазинах, зарегистрированных в соцсетях. Стоит прежде изучить историю, дату регистрации аккаунта, количество постов, посмотреть отзывы по предыдущим поставкам.

Анжелика Сычева