Пересекать границу РК большегрузы теперь будут по строгому алгоритму

Теперь пересекать границу большегрузные машины могут только по строго установленному алгоритму. В первую очередь водитель должен иметь при себе загранпаспорт, соблюдать карантинные и санитарные меры.

Тех, кто в течение нескольких последних недель был в странах категории 1А, в нашу страну не впустят. Но есть возможность заменить водителя на границе, этого никто не запрещает. И еще важный момент — в машине, кроме него, быть никого не должно, в том числе сопровождающих.

Женис Казиев, заместитель директора ПП СКО:

— Это основные требования, которые должны знать и соблюдать грузоперевозчики. А чуть позже вышел указ с перечнем товаров, в отношении которых вводится запрет на вывоз за пределы РК. Порядка 9 позиций, это гречиха, мука пшеничная, сахар, картофель, ряд овощей и масло подсолнечное.

Ситуацию мониторят пограничники вместе с представителями региональной палаты предпринимателей. С момента введения ЧП к ним обратились больше 35 бизнесменов, которые занимаются грузоперевозками. В праздничные дни все вопросы они решали в дежурном режиме. На границе заторов не возникло.

С момента закрытия границы между Казахстаном и Россией международные грузоперевозки в регионе осуществляются только через 2 пограничных поста из 4х имеющихся, это Каракога и Жанажол.

Алена Хан