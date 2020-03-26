Пересекать границу РК большегрузы теперь будут по строгому алгоритму

Общество

20:26 26 Марта 2020

Теперь пересекать границу большегрузные машины могут только по строго установленному алгоритму. В первую очередь водитель должен иметь при себе загранпаспорт, соблюдать карантинные и санитарные меры.

Тех, кто в течение нескольких последних недель был в странах категории 1А, в нашу страну не впустят. Но есть возможность заменить водителя на границе, этого никто не запрещает. И еще важный момент — в машине, кроме него, быть никого не должно, в том числе сопровождающих.

Женис Казиев, заместитель директора ПП СКО:

— Это основные требования, которые должны знать и соблюдать грузоперевозчики. А чуть позже вышел указ с перечнем товаров, в отношении которых вводится запрет на вывоз за пределы РК. Порядка 9 позиций, это гречиха, мука пшеничная, сахар, картофель, ряд овощей и масло подсолнечное.

Ситуацию мониторят пограничники вместе с представителями региональной палаты предпринимателей. С момента введения ЧП к ним обратились больше 35 бизнесменов, которые занимаются грузоперевозками. В праздничные дни все вопросы они решали в дежурном режиме. На границе заторов не возникло.

С момента закрытия границы между Казахстаном и Россией международные грузоперевозки в регионе осуществляются только через 2 пограничных поста из 4х имеющихся, это Каракога и Жанажол.

 

 

Алена Хан

Читайте также

Благотворительный концерт «Мы вместе» прошел в Петропавловске
В Казахстане отменили прописку для детей до 14 лет
Коммунальщики Петропавловска очищают ливневки городских окраин
В СК четыре из пяти выпускника программы «Серпін» трудоустроены
Спасатели ПЧ №2 и студенты ГТК убрали снег во дворе у пенсионера
Секреты семейного счастья раскрыли североказахстанцы
«Убили на моих глазах, а я ничего не смогла сделать»
А.Большина — единственная женщина в Петропавловске, которая водит автобус
Чучело Масленицы сожгли на главной площади Петропавловска
Прием граждан с ограниченными возможностями прошел в СКОФ Нур Отан
Концерт «Весенняя капель» состоялся в ОКЦ Петропавловска
В РК на Наурыз введён запрет на проведение массовых мероприятий