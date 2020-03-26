Казахстанцы могут принять участие в проекте «Дорога памяти»

Приближается 75-летие Великой Победы. К этой знаменательной дате в России на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» возводится Главный храм Вооруженных Сил. Имена героев увековечит мемориал «Дорога памяти». Этот проект требует долгой и кропотливой подготовки.

Анатолий Корабельников, заместитель председателя областного совета ветеранов:

— Ее длина 1418 шагов, по количеству дней войны. Вокруг этой стены будет проложена дорога потому, и говорится — дорога памяти. По последним данным, более половины вот этих имен участников войны уже поступили в специально созданную в России группу при министерстве обороны РФ, которая занимается вопросами актуализации поступающих фотографий.

Храмовый комплекс будет представлять собой огромный мемориал с именами участников ВОв, которые сражались за наше мирное небо над головой. Также будет открыт единый информационный портал «Память народа», где будут собраны данные о фронтовиках, а их насчитывается более 30 миллионов.

«Дорога памяти» — это уникальный проект, в котором может принять участие каждый желающий североказахстанец. Уже более 3500 человек переслали фотографии своих родственников — участников войны.

Анатолий Корабельников, заместитель председателя областного совета ветеранов:

— Обращаемся сейчас к североказахстанцам — сохраним родные лица победы! Я думаю, что с этим теплым призывом мы получим поддержку. Я сегодня его повторяю с таким расчетом, что услышат североказахстанцы призыв областного совета ветеранов, еще более активно включатся в эту работу и чтобы в стороне не осталась ни одна деревушка.

Отправить фотоматериалы на портал «Память народа» могут помочь в специальном Центре по сбору фотографий, который создан на базе отдела информационных технологий при областной научной библиотеке им. С.Муканова.

Сейчас это сделать можно в интернете по адресу foto.pamyat_naroda.ru

Анастасия Остертак