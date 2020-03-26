К.Токаев: медицина РК должна быть готова к любому варианту развития ситуации

Старше 55 лет, имеющие хронические заболевания или проблемы со здоровьем. Это группы риска. Следует максимально ограничить их выход на работу, они должны перейти в режим домашней изоляции, отметил Президент страны. А избегать многолюдных мест и быть дома — рекомендация для всех.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Президент поручил во время режима чрезвычайного положения расширить доступ к мобильной связи и интернету. Особенно это касается образовательных ресурсов, социальных сетей, мессенджеров. И даже в случае задолженности услуги связи должны оказываться. А доступ на все казахстанские интернет-ресурсы необходимо сделать бесплатным.

Но кто-то сидеть дома в узком семейном кругу не может. Несмотря на запрет, житель Туркестанской области устроил пышный той на сто человек у себя во дворе. Теперь гостеприимному туркестанцу грозит штраф около 25 тысяч тенге, или административный арест до 15 суток.

Решили, что для них закон не писан и на некоторых объектах массового скопления людей. За неделю в стране выявили 18 фактов нарушения режима чрезвычайного положения, в том числе и в нашей области.

Предприниматели отделались предупреждениями и штрафами.

Но пора переходить к более строгим санкциям, отметил Касым-Жомарт Токаев. Серьезней следует отнестись к санобработке и дезинфекции.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Должны неукоснительно выполняться требования по санитарной обработке тех общественных объектов, где сохраняется доступ населения. Никаких «экономий» и «оптимизаций» здесь быть не должно. Акиматы располагают коммунальной техникой, которую также необходимо перепрофилировать на дезинфекцию. Приоритет следует отдавать дезинфекции рынков и прилегающих территорий.

В условиях кризиса важно каждое работающее предприятие, каждое рабочее место, подчеркнул Президент. Безработную молодежь нужно задействовать в противопаводковых, весенне-полевых, строительных работах. Введение карантина вызвало отток молодежи в регионы.

Только из южной столицы 19 и 20 марта выехало свыше 100 тысяч человек, 15 тысяч автомашин. В зоне повышенного риска оказался малый и средний бизнес, особенно сферы торговли, туризма и общепита. В этих секторах занято свыше 1,5 млн казахстанцев. Потому бизнес в этот непростой период максимально поддержат.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Поручаю Правительству, местным исполнительным органам и субъектам квазигосударственного сектора приостановить с 20 марта текущего года сроком на три месяца начисление арендных платежей по принадлежащим им объектам недвижимости для субъектов МСБ. Местным исполнительным органам совместно следует проработать возможность освобождения от арендной платы объектов коммерческой недвижимости. Все инструменты у акимов есть.

Также следует временно снизить НДС на сельхозпродукцию и продукты питания, обнулить таможенные пошлины по критически важному импорту.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— А ещё малому и среднему бизнесу предоставят отсрочку по уплате всех видов налогов и других обязательных платежей сроком на 3 месяца. В это время штрафы и пени начислять не будут. Эти меры поддержки необходимо наладить в течение недели, поручил Касым-Жомарт Токаев.

Врачи и полицейские сейчас на передовой, подвергают себя огромному риску. Президент страны поблагодарил их за выполнение служебного и гражданского долга и поручил Правительству и акиматам обеспечить выплату премии в размере 1 должностного оклада врачам, полицейским и другим специалистам, задействованным в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

Айгерим Мукашева