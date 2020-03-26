Флэшмобы казахстанцы теперь проводят в интернете

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Скучно, неинтересно, а еще все время хочется куда-то бежать. Большинство из нас привыкли находиться в постоянном рабочем ритме. Потому перестроиться на режим «сижу дома» многим непросто. Но в нынешней ситуации при возможности сделать это необходимо. Сейчас самое время вспомнить о домашних занятиях. Например, о книге, до которой руки постоянно не доходили или фильме, который советовали посмотреть знакомые.

Многие казахстанцы сегодня совершенно законно бездельничают, а кто-то проводит время с пользой, редко покидая стены своей квартиры или дома. Там же при желании, кстати, можно и спортом заняться, причем для этого необязательно иметь в своем арсенале специальные тренажеры. О походах в фитнес-зал на какое-то время в целях безопасности придется забыть.

Как и о шопинге, посиделках с друзьями в кафе, просмотре фильмов в кинотеатре. Алтай Солтан с семьей и до прихода в страну нового вируса туда нечасто ходил. Редким был и их совместный досуг. А сейчас они постоянно вместе, пусть и каждый занят своим делом.

Алтай Солтан, житель г.Петропавловска:

— Сейчас мы вместе 24 на 7. Это не может не радовать. О повседневных обязанностях, делах, работе мы не забываем. Я и моя жена — преподаватели казахского языка и литературы в школе. Дистанционно занимаемся с ребятами, готовимся продолжить работу в режиме онлайн. Вначале было непросто привыкнуть трудиться дома, здесь ведь другая обстановка. Сейчас с этим нет проблем.

Нет проблем с досугом и у маленьких членов этой семьи. 9-летняя Алтынай сидит с папой за одним рабочим столом. Он с учебными планами, а она с головой в нотах и музыке. Школьница усердно занимается каждый день по 30 минут, а иногда и по часу.

Алтынай Алтайкызы, жительница г.Петропавловска:

— Дома мне не скучно, дома я могу много вещей делать. Я рисовать люблю, читаю книги, стихотворения учу.

16-летняя сестра Алтынай — Акерке играет на кобызе в соседней комнате. Вот такая вот музыкальная семья. А хозяйка этого дома Жазира Кокбас под мелодии дочерей и новости по радио, жарит на кухне баурсаки.

Жазира Кокбас, жительница г.Петропавловска:

— Из-за работы нечасто получается баловать домашних вкусностями. А сейчас приходится каждый день их чем-то удивлять. Мне очень нравится готовить. Запертыми в 4 стенах мы себя не чувствуем, понимаем для чего это нужно. Не выходим из дома без веского повода. Сейчас время всем проявить сознательность, чтобы быстрее вернуться к привычной жизни.

К жизни до вируса, судя по всему, быстрее хочет вернуться и автор этого призыва, гуляющего по интернету и разным пабликам, в том числе и отечественным. Не обошли стороной казахстанцы и общемировой видео и фото флешмоб, где работники различных профессий на разных языках выступают с одним и тем же обращением.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Мы остались на работе ради вас! Оставайтесь дома ради нас! В интернете можно найти фото немного с другим слоганом, но думаю, что смысл от этого не сильно меняется. Зато постепенно становится другим отношение североказахстанцев к самоизоляции, использованию средств защиты в общественных местах и осознанности происходящего. Ведь чтобы справиться с сегодняшней проблемой, нужно действовать сообща.

Дарья Пышмынцева