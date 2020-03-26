Анализы девушки, прибывшей из Омска, отправили в Алматы

Всех, с кем контактировала девушка, нашли за 5 часов. В 12-часовой норматив с лихвой уложились, хвастают санврачи. Установили 12 близких контактов. Те, кто проживал в одном помещении, ехал рядом в плацкарте, даже пограничника, проверявшего документы.

Все они на карантинном стационаре. В том числе и таксист, который отвёз девушку от вокзала до дома. У них нет жалоб на самочувствие, а тест на коронавирус отрицательный.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Остальные контакты — весь вагон и жильцы подъезда, это 68 человек, это потенциальные контакты. Они все изолированы. По поезду — мы передали нашим коллегам из России.

Весь подъезд сейчас закрыт на карантин. Надолго ли, станет известно, когда придёт результат из референс-лаборатории в Алматы. Ждать осталось пару дней. Это следующий уровень проверки, который нашему региону недоступен.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Результат является положительным до тех пор, пока не пришёл результат из референс-лаборатории. Поскольку были сомнительные результаты, и мы знаем особенность вируса — когда он не размножился в достаточном количестве тест-система его не распознаёт.

К слову, в Омской области, откуда приехала девушка, случаев заражения не зарегистрировано. Сама североказахстанка сейчас в больнице на карантине.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Состояние расценивается как ближе у удовлетворительному. Жалоб на самочувствие нет, температура 36,8. Все показатели стабильные.

Новость о коронавирусе в СКО заставила многих всерьёз задуматься о мерах защиты. Самоизолироваться, чаще мыть руки и носить маску в местах массового скопления людей. Об этом медики и чиновники говорят каждый брифинг. К сожалению, сознательные североказахстанцы пока в меньшинстве. В торговых домах и супермаркетах маски далеко не на каждом покупателе.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Симптомы коронавируса не сразу проявляются. Люди ходят без масок. Люди должны сами себя обезопасить. Находиться дома, минимизировать общение в общественных местах, избегать скопления людей.

На улице носить маску необходимо в толпе. Но если вокруг вас нет кашляющих и чихающих, её лучше снять и насладиться свежим воздухом, где подхватить вирус практически невозможно. Носить маску на улице смысла нет. Как и оборачивать входные ручки ветошью с дезраствором. Это не эстетично, говорят санврачи, а главное — малоэффективно.

Айгерим Мукашева