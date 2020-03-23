Аким СКО: призываю работодателей проявить социальную ответственность

Новости МТРК

15:01 23 Марта 2020

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области

1. В условиях чрезвычайного положения хочу призвать наших работодателей проявить социальную ответственность перед своими работниками. Сегодня все предприятия могут перевести работников на дистанционный режим работы, при этом должны выплачивать зарплату в полном объеме. Если организации и предприятия будут вынуждены остановить свою деятельность, то в данном случае работодатель обязан выплачивать минимальную зарплату своим работникам.

2. Жителям, у которым есть просрочка по потребительским кредитам более 90 дней, не будут начисляться штрафы. Это норма касается не только банков, но и микрокредитных организаций. Также предпринимателям будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам до 90 дней.

3. Во всех объектах и автобусах обязательно должны быть установлены санитайзеры. Они выпускаются у нас в достаточном количестве. Запасы антисептиков есть. На нашей Фабрике бытовой химии уже производится антибактериальное мыло и антисептические жидкости.

 

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