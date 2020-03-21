Елбасы предложил создать республиканский фонд помощи в условиях пандемии

Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.

Об этом Елбасы заявил в своем обращении к казахстанцам, в котором призвал поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как отметил Нурсултан Назарбаев в своем Обращении, Правительство уже обнародовало свои шаги по облегчению нынешнего бремени служащих бюджетной сферы, представителей малого и среднего бизнеса. Но усилий одного государства недостаточно.

Чтобы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику следует мобилизовать дополнительные ресурсы. Каждый гражданин должен внести свой посильный вклад.

Нурсултан Назарбаев, первый Президент Казахстана: Предлагаю создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. Уверен, что содействие окажут и отечественные предприниматели, которые не оставались в стороне в тяжелые времена. Аналогичные фонды необходимо образовать в каждом областном центре и городах республиканского значения. Эту работу должны осуществить акимы соответствующих территорий. Успешным примером такого общенационального подхода может служить объединительный порыв, благодаря которому в короткие сроки был восстановлен город Арысь.

Айнур Абильтаева, комплаенс академ офицер проектного офиса «Саналы ұрпақ» СКГУ им.М.Козыбаева:

— 20 марта Елбасы Н.А.Назарбаев выступил к народу с обращением, что поддерживает политику Касым-Жомарта Токаева. Сейчас в нашей стране режим чрезвычайного положения. Это все делается для того, чтобы граждане были в безопасности, сохранили свое здоровье, и чтобы коронавирус не распространялся. В связи с этим в нашем вузе идет дистанционное обучение. Наши студенты проводят занятия, лекции виртуально. Я считаю, это еще возможность для развития, потому что много времени мы находимся дома. Еще больше даем себе возможностей узнать что-то новое.

Бахытжан Самиева, председатель Альянса женских сил СКО:

— Слушали обращение нашего Елбасы. И, я как патриот своего отечества, целиком и полностью поддерживаю, потому что только всем миром мы можем изменить ситуацию. Мы обзвонили всех людей, которые живут одни, тех кого знали. Позвонили и сказали, чтобы они не стеснялись и обращались к нам за помощью. Мы готовы поддержать их, завезти продукты, лекарства. Я думаю, никто не останется в стороне. Мы поддержим создание фонда. Всем миром мы можем помочь себе. Призываю казахстанцев, чтобы мы слушали медиков, выполняли их указания. Мы прервем цепочку инфекции и остановим ее, а потом будем жить как раньше.